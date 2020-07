Francja: W Żyrondzie spłonęło 250 hektarów lasu

Ponad 200 strażaków gasiło przez całą noc z poniedziałku na wtorek pożar lasów w departamencie Żyronda w południowo-zachodniej Francji. Spłonęło 250 hektarów terenów leśnych. Ogień udało się opanować dopiero we wtorek rano.

Pożar lasu sosnowego, położonego około 60 kilometrów od Bordeaux, zauważono w poniedziałek po południu.

To pierwszy tak duży letni pożar w tym roku we Francji. W akcji gaśniczej uczestniczyło początkowo 100 strażaków, a w szczytowym momencie do akcji wezwano ich ponad 200 z Żyrondy, Dordogne, Lot-et-Garonne oraz Landes.

"Mieliśmy trzy miejsca pożaru, które były kontrolowane z powietrza i z ziemi przez 200 zmobilizowanych strażaków pochodzących z aglomeracji Bordeaux i sąsiednich departamentów" - poinformowała prefektura Żyrondy. Pożar gasiły cztery samoloty i śmigłowiec.

Ewakuowano kilkudziesięciu mieszkańców lokalnych wsi. Wszyscy powinni mieć możliwość powrotu do swoich domów już we wtorek - informują władze, które wciąż czekają aż minie zagrożenie pożarem.

We Francji od kilku dni panują upały, co podwyższa zagrożenie pożarowe w wielu regionach kraju.

Z Paryża Katarzyna Stańko