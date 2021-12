Francja: Wiceszef Solidarności: Będziemy rozmawiać z francuskimi związkami zawodowymi

Będziemy rozmawiać z francuskimi związkami zawodowymi ws, ich zarzutów dotyczących popierania przez „Solidarność” skrajnej prawicy we Francji. Absolutnie się z nimi nie zgadzamy – powiedział zastępca przew. KK NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz w Paryżu.

"Od wielu lat współpracujemy z francuskimi związkami zawodowymi i nagle francuskie związki obraziły się na +Solidarność+ dlatego, że wydaje im się, że +Tygodnik Solidarność+ czy portal Tysol.pl, którego właścicielem jest +Solidarność+, publikują materiały popierające skrajną prawicę we Francji" - stwierdził Majchrowicz, który przyjechał do Paryża na obchody 40. rocznicy wprowadzania stanu wojennego w Polsce.

"Dziennikarze w tygodniku są niezależni i nie konsultują z władzami +Solidarności+, co chcą publikować i nie widzimy nic złego w tym, że przeprowadzili wywiad z Marine Le Pen. Teraz zabiegają, aby przeprowadzić wywiad z prezydentem Emmanuelem Macronem" - dodał.

"Rozmawiałem z ambasadorem Tomaszem Młynarskim i, jeśli związki francuskie wyrażą zgodę, pan ambasador będzie pełnił rolę mediatora, abyśmy mogli wyjaśnić sobie te wszystkie kwestie" - poinformował Majchrowicz.

"My nie zmieniliśmy się od 40 lat. My nie popieramy, jak to się nam przypisuje, faszyzmu czy ksenofobii i wszystkiego, co najgorsze" - podkreślił.

"+Solidarność+ opiera swoje wartości o społeczną naukę Kościoła. My się wiary i Kościoła nie wyprzemy" - zapewnił wiceszef "Solidarności".

"Powiem żartobliwie: również nie zlikwidujemy ronda Charlesa de Gaulle'a w Warszawie ani też jego pomnika, mimo iż dla wielu skrajnie lewicowych organizacji we Francji de Gaulle staje się niewygodny" - dodał.

"Dla delegacji +Solidarności+ to jest niezwykłe przeżycie, że w 40. rocznicę możemy uczestniczyć w uroczystościach przy pomniku-tablicy +Solidarności+" w Paryżu, w tym historycznym miejscu, w którym gromadzi się Polonia. Kiedyś przychodzili każdego 13 grudnia, teraz przy okazji obchodów i Świąt" - stwierdził Majchrowicz.

"Będziemy wszystkim opowiadać w kraju, w Gdańsku, w +Solidarności+ o chwilach wzruszenia, które tu przeżyliśmy" - podkreślił.

Majchrowicz podziękował Polonii za odrestaurowanie pomnika-tablicy "Solidarności", która znajduje się przy Placu Inwalidów w Paryżu.

W sobotę Majchrowicz oficjalnie poinformował na spotkaniu z działaczami jego związku w ambasadzie RP w Paryżu, że francuskie związki zawodowe wszczęły procedurę zawieszenia "Solidarności" w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) m.in. w związku z publikacją wywiadu z Le Pen w "Tygodniku Solidarność" i zarzutami po adresem "Solidarności" dotyczącego popierania francuskiej skrajnej prawicy.

W 2023 r. odbędzie się kongres ETUC, na którym być może podjęta będzie decyzja w tej sprawie - poinformował Majchrowicz.

"Tygodnik Solidarność" jest niezależnym medium, pisze prawdę, podobnie jak dziennikarz Patrick Edery z francuskojęzycznej wersji tygodnika, któremu francuskie związki zarzucają poparcie skrajnej prawicy" - podsumował Majchrowicz.

Z Paryża Katarzyna Stańko