Francja: Władze nie wykluczają dalszych ewakuacji z Afganistanu po piątku

Francja być może będzie kontynuowała akcję ewakuacyjną z Kabulu po wyznaczonym wcześniej terminie, który upływa w piątek wieczorem - przekazał sekretarz stanu ds. europejskich Clement Beaune. "Atak terrorystyczny nie może zakłócić naszych operacji (...), będziemy je prowadzić do ostatniej możliwej sekundy" - oświadczył.

"Ewakuacja być może będzie kontynuowana po piątku wieczorem, niemniej musimy pozostać ostrożni w tej kwestii" - mówił Beaune na antenie radia Europe 1.

Dzień wcześniej francuski premier Jean Castex informował, że ostateczny termin zakończenia operacji to właśnie piątek.

Beaune podkreślił, że nie ma wątpliwości co do tego, że nie wszystkim Afgańczykom chcącym uciec z kraju przed reżimem islamskich fundamentalistów to się uda. "Czy wszystkie osoby, które pracowały w Afganistanie dla naszych sojuszników, Europejczyków, będą mogły opuścić to lotnisko? Bez wątpienia nie" - powiedział.

Według danych agencji Reutera w wyniku podwójnego zamachu bombowego, do którego doszło w czwartek przy międzynarodowym lotnisku w stolicy Afganistanu, zginęło co najmniej 85 osób, w tym 13 żołnierzy amerykańskich. Do ataku przyznała się terrorystyczna organizacja Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (IS-Ch) - znana z brutalności i fanatyzmu filia Państwa Islamskiego (IS), skłócona z ruchem talibów, który w połowie sierpnia przejął władzę nad Afganistanem.