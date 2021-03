Francja, Włochy i Niemcy wstrzymują szczepienia AstraZeneką. Co z Polską?

Po pojawiających się doniesieniach o zakrzepicy żył mózgowych po szczepieniach preparatem AstraZeneca Niemcy, Włochy i Francja postanowiły wstrzymać szczepienia preparatem tej firmy.







W poniedziałek (15 marca) szczepienia AstraZenecą wstrzymały m.in. Niemcy, Włochy i Francja. Wcześniej zrobiły to m.in. Norwegia, Dania i Tajlandia.

Większość państw zdecydowało się kontynuować stosowanie szczepionki.

W Polsce szczepienia preparatem AstraZeneca są realizowane.

WHO podkreśliła, że jak dotąd nie ma żadnych dowodów wskazujących, że przypadki zakrzepów krwi u szczepionych przeciwko COVID-19 miały związek ze szczepionką.

Europejska Agencja Leków (EMA) zadecyduje natomiast, "czy i jak nowe odkrycia wpłyną na zatwierdzenie szczepionki".

Oczekiwania na rekomendację

Prezydent Emmanuel Macron poinformował, że we Francji wstrzymane zostaną szczepienia przeciw COVID-19 preparatem AstraZeneki, do oczekiwanej we wtorek rekomendacji Europejskiej Agencji Leków w sprawie.

Konieczne dalsze badania

Kilka krajów zawiesiło szczepienia tym preparatem po zgłoszeniach, dotyczących skutków ubocznych. Ostatnio irlandzka komisja ds. szczepień opowiedziała się za tymczasowym zaprzestaniem podawania szczepionek przygotowanych przez firmę AstraZeneca. Jest to środek zapobiegawczy. Wcześniej w Danii i Norwegii odkryto pojedyncze przypadki, w których po podaniu leku wystąpiły ciężkie zakrzepy krwi.

Włochy czekają na stanowisko EAL

O czasowym zawieszeniu w całym kraju szczepień preparatem koncernu AstraZeneca zdecydowała też Włoska Agencja Leków. W wydanym komunikacie poinformowano, że decyzję tę podjęto w ramach prewencji.

Włoska agencja ogłosiła, że czeka na zajęcie stanowiska przez Europejską Agencję Leków w sprawie szczepionek AstraZeneki.

Polska nie zawiesza szczepień

W Polsce szczepienia preparatem AstraZeneki są realizowane zgodnie z planem.

- Postępujemy zgodnie z rekomendacjami Europejskiej Agencji Leków. Nie ma na tę chwilę decyzji o wstrzymaniu w Polsce szczepień preparatem od firmy AstraZeneca - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- Na ponad pół mln osób zaszczepionych szczepionką od AstraZeneki jest jedynie 0,36 proc. NOP-ów (niepożądanych odczynów poszczepiennych - red.). Nie mamy żadnego przypadku zgonu - podkreślił rzecznik MZ.



- Specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na bieżąco analizują sytuację - zapewnił Andrusiewicz.



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśliła w poniedziałek, że jak dotąd nie ma żadnych dowodów wskazujących, że przypadki zakrzepów krwi u szczepionych przeciwko COVID-19 miały związek ze szczepionką. W oświadczeniu przysłanym agencji Reuters, odnoszącym się do doniesień o kilkudziesięciu przypadkach problemów z krzepliwością krwi wśród milionów zaszczepionych preparatem AstraZeneca, WHO zachęciła do kontynuacji szczepień.