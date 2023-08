Francja: Wskutek masowego zatrucia pokarmowego prom z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii musiał awaryjnie zacumować we Francji

Prom z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii musiał awaryjnie zacumować we Francji, kiedy 39 marynarzy zachorowało - poinformował w środę portal Connexion. Podejrzewa się masowe zatrucie pokarmowe; 5 członków załogi promu zostało przewiezionych do szpitali w porcie Brest w północno zachodniej Francji.

Prefektura Finistere prowadzi badania, które mają wykazać, co zaszkodziło załodze. Zachorowała niemal 1/3 z liczącego 144 osoby personelu, ale - podkreśliła prefektura - ani jeden z 982 pasażerów.

Do zatrucia doszło we wtorek. Po ośmiogodzinnej przerwie prom Pont-Aven kontynuował podróż do Plymouth w Wielkiej Brytanii.