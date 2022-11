Francja: Wszczęto śledztwo przeciwko kard. Jean-Pierre Ricardowi, który przynał się do nadużyć seksualnych

Prokuratura we francuskiej Marsylii wszczęła we wtorek wstępne śledztwo w sprawie napaści na tle seksualnym przeciwko kardynałowi Jean-Pierre Ricardowi, emerytowanemu arcybiskupowi Bordeaux. W poniedziałek kard. Ricard przyznał się do "nagannego zachowania" wobec 14-letniej wówczas dziewczynki, do którego doszło 35 lat temu.

Marsylski prokurator Dominique Laurens zaznaczył, że na razie nie wpłynęła oficjalna skarga w tej sprawie, a wstępne śledztwo, które ma określić "dokładną naturę ujawnionych faktów oraz ich datowanie" zostało otwarte po otrzymaniu sygnałów z kurii biskupiej w Nicei.

"35 lat temu, kiedy byłem proboszczem, zachowywałem się w sposób naganny z 14-letnią dziewczynką. Moje zachowanie musiało wywołać w tej osobie poważne i trwałe konsekwencje" - przyznał w poniedziałek w oświadczeniu 78-letni duchowny. Kardynał poprosił o wybaczenie i zapowiedział, że zrezygnuje ze swoich funkcji oraz nie będzie się uchylał od odpowiedzialności przed władzami świeckimi i kościelnymi.

We Francji 11 byłych lub obecnych biskupów, w tym kard. Ricard, jest obecnie podejrzewanych o nadużycia seksualne w sprawach prowadzonych przed państwowym lub kościelnym wymiarem sprawiedliwości - ogłosił przewodniczący Konferencji Biskupów Francji abp Eric de Moulins-Beaufort w poniedziałek w Lourdes.

Z Paryża Katarzyna Stańko