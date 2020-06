Francja: Wybory prezydenta RP odbywają się korespondencyjnie

We Francji niedzielne wybory prezydenta RP odbywają się tylko korespondencyjnie. Do udziału w nich zgłosiło się około 11 tysięcy polskich obywateli.

Jak poinformowała ambasada RP, według stanu na sobotę wieczór do konsulatów wróciło około 2/3 kopert z głosami oddanymi w wyborach. W niedzielę wielu Polaków zdecydowało się jeszcze osobiście przynieść pakiety do głosowania do placówek dyplomatycznych, co również przewidują procedury wyborcze - oświadczył PAP III sekretarz ambasady RP w Paryżu Maksymilian Liszewski.

Przesyłki z głosami przyjmowane są do momentu zakończenia głosowania, czyli do godz. 21 w niedzielę, a ambasada zawarła z francuską pocztą umowę, by przesyłki dostarczano do ambasady w ciągu 48 godzin od ich wysłania - poinformował Liszewski.

Tegoroczne wybory prezydenckie przebiegają spokojnie i cieszą się porównywalnym zainteresowaniem wśród Polaków mieszkających we Francji do wyborów prezydenckich w 2015 roku, kiedy to w ośmiu wówczas utworzonych obwodach głosowało łącznie 6766 polskich obywateli na 8082 zarejestrowanych.

W obecnych wyborach polskie MSZ utworzyło we Francji cztery obwody do głosowania - trzy w Paryżu i jeden w Lyonie. Mniejsza liczba obwodów wyborczych w bieżących wyborach wynika z obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa - przekazał Liszewski.

Według danych francuskiego urzędu statystycznego INSEE z 2017 roku we Francji na stałe mieszkało 210 tys. Polaków. Szacunki polskiej ambasady mówią nawet o 700 tys. polskich obywateli we Francji, w tym o 200 tys. w regionie stołecznym Ile de France.

Z Paryża Katarzyna Stańko