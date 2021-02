Francja: Wyciągi narciarskie pozostaną zamknięte w lutym z powodu pandemii koronawirusa

Wyciągi narciarskie we Francji pozostaną zamknięte w lutym – poinformowała w poniedziałek kancelaria premiera Jeana Castexa. W ciągu ostatniej doby na Covid-19 w szpitalach we Francji zmarło 455 chorych – podała Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Rząd nie otworzy wyciągów narciarskich w lutym, mimo protestów branży narciarskiej. W poniedziałek ponad 100 osób blokowało autostradę w regionie Sabaudii, domagając się od rządu ich otwarcia.

Kancelaria premiera jednak przecięła w poniedziałek spekulacje odnośnie do możliwego otwarcia wyciągów na czas zbliżających się ferii zimowych.

"Ewolucja sytuacji zdrowotnej nie pozwala nam na tym etapie ponownie otworzyć wyciągów narciarskich" - wyjaśniła kancelaria Castexa, bez wyznaczenia daty ponownego ich otwarcia.

W ciągu doby francuskie władze medyczne zarejestrowały 4 347 zakażeń koronawirusem. Od początku pandemii liczba wykrytych infekcji we Francji wzrosła do 3 201 461, a zgonów - do 76 512.

Do szpitala trafiło 1750 chorych, w tym 318 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła o 301 i wynosi 27 874. Na OIOM-ach leczonych jest 3 218 chorych, o 70 więcej niż w niedzielę.

Odsetek pozytywnych wyników testów obniżył się do 6,7 proc. Według ostatnich dostępnych danych liczba osób, które otrzymały co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19, wynosi 1 486 493. Obie dawki otrzymało 45 468 osób. Z kolei Reuters podaje, że zaszczepiono już ponad 1 537 tys. ludzi.

Z Paryża Katarzyna Stańko