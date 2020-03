Francja: Wyjście z domu wyłącznie z pisemnym uzasadnieniem

Francja idzie w ślady Włoch, wprowadzając kwarantannę na terytorium całego kraju. Wyjście z domu jest możliwe tylko z pisemnym uzasadnieniem i wyłącznie w celu zakupów, dojazdu do pracy lub lekarza - poinformował w poniedziałek minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner.

Castaner uszczegółowił nakaz pozostawania w domu, o którym chwilę wcześniej poinformował w orędziu do narodu prezydent Emmanuel Macron. Minister zapowiedział, że nakaz obowiązujący od południa we wtorek będzie egzekwowany przez 100 tys. policjantów. Za złamanie nakazu będzie groziła kara od 38 do 135 euro.

Rząd wprowadza również stałe i mobilne kontrole na głównych arteriach drogowych i pobocznych szlakach komunikacyjnych.