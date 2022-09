Francja: Wypłynął statek z 1000 ton pomocy humanitarnej i materiałami do odbudowy infrastruktury Ukrainy

Statek z 1000 ton pomocy humanitarnej i materiałami do odbudowy infrastruktury Ukrainy wypłynął z Marsylii do Rumunii. Według władz francuskich to najważniejszy konwój humanitarny od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Ładunek statku Aknoul, wyczarterowanego przez armatora CMA-CGM, zawiera m.in. 60 tys. racji żywnościowych, 25 ton sprzętu medycznego i osiem jednostek pływających. Jest również sprzęt przeznaczony do odbudowy kraju, elementy mostów, sprzęt ratowniczy oraz 15 pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

Statek wypłynął z Marsylii w środę po południu. Przybycie jednostki do Konstancy zaplanowano na 4 października. Ładunek trafi następnie do centrum pomocy humanitarnej w Suczawie, niedaleko granicy rumuńsko-ukraińskiej. Później powinien zostać przetransportowany do Kijowa, Odessy, Charkowa i Stryja.

"To będzie największa akcja humanitarna, jaką kiedykolwiek przeprowadzono" - oświadczyła minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna.

"Transport pokazuje, że wojna nie hamuje solidarności między Odessą a Marsylią, miastami partnerskimi" - stwierdziła prezes stowarzyszenia Marseille-Odessa Natalia Dobrynska.

Z Paryża Katarzyna Stańko