Francja: Wyroki od 5 do 15 lat więzienia za planowanie zamachu terrorystycznego w Paryżu

Sąd w Paryżu skazał w piątek pięć osób za planowanie zamachu terrorystycznego w centrum stolicy Francji. Zapadły wyroki od pięciu do 15 lat więzienia - poinformował portal dziennika "Le Monde".

Oskarżeni, którzy w czasie zatrzymania mieli od 17 do 39 lat, planowali atak na Polach Elizejskich. Liczyli, że dokonają masakry, której ofiarami będą zarówno przypadkowi przechodnie, jak i policjanci.

Aresztowano ich w 2019 roku, kolejnym, w którym w Paryżu dochodziło do islamistycznych zamachów terrorystycznych. Do planującej atak grupy udało się przeniknąć agentom policji. Terrorystów zatrzymano, kiedy usiłowali odebrać broń w konspiracyjnym mieszkaniu. Okazało się wówczas, że na jednym z zatrzymanych ciążył już wówczas wyrok w zawieszeniu za próbę wyjazdu do Syrii i dołączenia do tzw. Państwa Islamskiego.

Sąd orzekł, że czterech oskarżonych uczestniczyło w "terrorystycznym spisku".

Najstarszy członek grupy został skazany na 15 lat więzienia. Wobec dwóch kolejnych orzeczono wyroki 12 lat więzienia. Jeden ze skazanych mężczyzn w czasie organizowania zamachu nie był pełnoletni, sąd uznał jednak, że mimo młodego wieku odgrywał wiodącą rolę w spisku.

Dwóch pozostałych skazano na wyroki pięciu lat więzienia w zawieszeniu. Proces odbywał się za drzwiami zamkniętymi.