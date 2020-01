Francja: Wyroki więzienia dla dżihadystów, którzy prawdopodobnie nie żyją

Sąd specjalny w Paryżu skazał w piątek zaocznie na wyroki od 25 lat więzienia do dożywocia 19 dżihadystów, którzy prawdopodobnie już nie żyją. Są to mężczyźni i kobiety, którzy w latach 2014-15 wyjechali do Iraku i Syrii, gdzie walczyli w imię islamskiego "kalifatu".

Część z nich brała także udział w zamachach na terenie Francji.

Najcięższy wyrok, dożywotniego pozbawienia wolności, został nałożony na Mohameda Belhoucine'a, uważanego za mentora zabójcy czterech Żydów w paryskim sklepie koszernym Hyper Cacher w styczniu 2015 roku.

Spośród innych "duchów" - jak ich nazwały media - w tej sprawie, pochodzących z Francji, Maroka, Mauretanii i Algierii, wszyscy mężczyźni zostali skazani na 30 lat więzienia, a cztery kobiety na 25 do 28 lat więzienia.

Pięciu oskarżonych obecnych na rozprawie zostało skazanych na dwa lata pozbawienia wolności.

Przedstawiciel prokuratury uznał, że "19 pustych krzesłach" na sali sądowej stanowi ilustrację "twardej linii" młodych ludzi w wieku 20 lub 30 lat, którzy zostali "świadomie w kraju, w którym toczyła się wojna".