Francja wyśle drugi helikopterowiec do wsparcia szpitali w Strefie Gazy w połowie listopada - zapowiedział w czwartek francuski minister obrony Sebastien Lecornu.

Helikopterowiec Dixmunde skierowany zostanie do wybrzeży Gazy w ramach współpracy z władzami Izraela i Egiptu nad znalezieniem sposobu zapewnienia pomocy medycznej osobom dotkniętym izraelskimi bombardowaniami w oblężonych obszarach.

Minister Lecornu rozmawiał w czwartek z radiem France Info w Libanie, gdzie odwiedził francuską jednostkę misji ONZ w tym kraju. Powiedział, że zarówno ugrupowaniu Hezbollah, jak i Izraelowi przekazano komunikaty, wzywające do tego, aby nie utrudniali okrętowi wykonania misji.

Lecornu wizytował pierwszy helikopterowiec - Tonnerre, wysłany do strefy Gazy tydzień temu - podaje stacja BFM TV.

Tonnerre i Dixmunde - to okręty desantowe klasy Mistral. Mogą przewozić 450 żołnierzy desantu i do 70 wozów bojowych, w tym 13 czołgów Leclerc. Do wewnętrznego hangaru zabierają 16 śmigłowców bojowych. W doku mogą transportować cztery barki desantowe. Posiadają również szpitale polowe na 69 łóżek. Francja posiada trzy takie helikopterowce. Pierwszy wszedł do służby w 2006 roku.

Francja kontynuuje także transport sprzętu medycznego droga lotniczą. Do Strefy Gazy wysyłane są m.in. namioty i tabletki do przygotowania wody pitnej.

Pierwszy samolot wylądował 28 października na lotnisku El-Arich w Egipcie, niedaleko przejścia granicznego w Rafah; drugi przyleci tam w piątek, a planowany trzeci lot przetransportuje łącznie 55 ton sprzętu.

