Francja wysyła dwa samoloty z pomocą dla Libanu

Francja wysyła w środę dwa samoloty z pomocą dla Libanu. Według rzecznika obrony cywilnej w tej "skomplikowanej logistycznie" operacji weźmie w pierwszym rzędzie udział 55 wojskowych specjalistów od katastrof oraz lekarze i pielęgniarki.

Już we wtorek wieczorem, kilka godzin po wybuchach, które zniszczyły port i dużą część stolicy Libanu, prezydent Francji Emmanuel Macron we wpisie na Twitterze wyraził "braterską solidarność z Libańczykami".

Po zapewnieniu, że "Francja zawsze stoi u boku Libanu", Macron poinformował, że francuska pomoc już jest kierowana do Libanu.

Nieco wcześniej minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian ogłosił, że "Francja gotowa jest iść z pomocą, zgodnie z potrzebami, jakie wyrażą władze libańskie.

MSZ, które koordynuje francuską pomoc, jest w stałym kontakcie z władzami libańskimi - zapewnił w środę rano podpułkownik Michael Bernier, rzecznik obrony cywilnej.

Wśród 55 wojskowych ratowników, którzy w środę odlatują do Bejrutu, będzie pięciu specjalistów od "zagrożeń technologicznych" - sprecyzował rzecznik. Do Libanu Francja wysyła również dziewięciu strażaków morskich z Marsylii. Wraz z ratownikami do Libanu leci "kilkadziesiąt ton sprzętu".

Jak stwierdził Bernier, francuskie ekipy czeka na miejscu "mrówcza robota". Pracować będą według "klasycznego schematu poszukiwania i pomocy", zbliżonego do obowiązującego po trzęsieniach ziemi. Bernier zwrócił jednak uwagę na dodatkowe, z powodu pożarów, komplikacje związane z poszukiwaniem osób pod gruzami. "Swąd spalenizny myli psy wytresowane do poszukiwania zasypanych" - tłumaczył.

