Francja: Wzrost liczby hospitalizacji chorych na Covid-19

W ciągu minionej doby we Francji zakażenie koronawirusem potwierdzono u 22 086 osób, zmarło 612 zainfekowanych. Do szpitali trafiło 2006 chorych na Covid-19 – podała we wtorek francuska Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

343 osoby umieszczono na oddziałach intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wynosi obecnie 27 005 i stale rośnie od początku stycznia. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 3 071 chorych, tj. o 40 więcej niż w poniedziałek.

W szpitalach zmarło 350 pacjentów, natomiast w domach opieki od minionego piątku odnotowano 262 zgony. Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Francji wzrosła o 612 i wynosi 74 106.

Odsetek pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa wynosi 7,1 proc. Łączna liczba wykrytych od początku pandemii zakażeń wzrosła do 3 079 943.

Z Paryża Katarzyna Stańko