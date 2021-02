Francja: Wzrost liczby zakażonych brytyjskim wariantem koronawirusa

W regionie stołecznym Ile-de-France nastąpił wzrost o 15-20 proc zakażonych brytyjskim wariantem koronawirusa, co zdaniem lekarzy może zapowiadać rozszerzanie się epidemii.

Pierwsze wyniki badań dotyczące obecności wariantów Covid-19 w regionie Ile-de-France "nie są dobre" - powiedział we wtorek przewodniczący Komisji Medycznej szpitali AP-HP profesor Remi Salomon, wskazując na ich "wykładniczy wzrost".

"7 stycznia mieliśmy raczej około 6 proc., a w zeszłym tygodniu było to już 15-20 proc." - wyszczególnił prof. Salomon w stacji Franceinfo. Ponieważ wariant angielski jest "od 40 do 70 proc. bardziej zaraźliwy, nastąpi przyspieszenie epidemii, jeśli nie zrobimy nic więcej (…). To nas przeraża" - podkreślił.

Władze medyczne zarejestrowały w ciągu doby 23 337 zakażonych koronawirusem. Od początku pandemii liczba zakażonych w kraju wzrosła do 3 224 798. W szpitalach zmarły 404 osoby, natomiast w domach opieki od minionego piątku odnotowano łącznie 322 zgony. Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o 726 i wynosi 77 238 od początku pandemii.

28 029 osób jest obecnie hospitalizowanych we Francji z powodu infekcji Covid-19, tj. o 155 więcej niż w poniedziałek. W ciągu doby przyjęto na oddziały 2 189 nowych pacjentów.

Liczba pacjentów na intensywnej terapii również nieznacznie wzrosła, o 52 osoby do 3270, tj. 369 nowych chorych przyjęto w ciągu 24 godzin.

Odsetek pozytywnych wyników testów obniżył się do 6,6 procent.

Z Paryża Katarzyna Stańko