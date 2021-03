Francja: Wzrost zakażeń koronawirusem wśród uczniów i nauczycieli, ferie mogą trwać miesiąc

W ciągu ostatniego tygodnia liczba zarejestrowanych przypadków zakażeń koronawirusem wśród uczniów wzrosła z 9 tys. do 15 tys. Władze rozważają wydłużenie zbliżających się dwutygodniowych ferii wiosennych.

W ciągu tygodnia liczba zadeklarowanych przypadków Covid-19 wśród uczniów wzrosła z 9 tys. do 15 tys. 2018 klas zostało zamkniętych, co stanowi 0,4 proc. wszystkich klas we francuskich szkołach, które od września pozostają niezmiennie otwarte mimo trwającej pandemii koronawirusa.

Według informacji stacji Franceinfo w poniedziałek zgłoszono ponad 4 tys. przypadków zakażeń uczniów i pracowników sektora edukacji.

Minister edukacji Jean-Michel Blanquer podkreśla jednak, że w szkole zakażamy się mniej niż gdzie indziej.

Z testów śliny na koronawirusa przeprowadzanych w szkołach wskaźnik zakażeń wyniósł 0.5 proc.

"Blanquer zaprzecza temu, co dzieje się w szkołach" - powiedziało źródło rządowe agencji AFP, dodając, że "trudno przekonać Francuzów, że zarażają się w miejscu pracy, ale nie w szkołach".

Wzrost liczby zakażonych wpływa na prawidłowe funkcjonowanie samych szkół, w których z powodu choroby lub kontaktu z nosicielem koronawirusa wielu pracowników zostało zmuszonych do izolacji.

W regionie Paryża prezydent regionu Valerie Pecresse sugeruje przesunięcie zbliżających się ferii wiosennych o dwa tygodnie, a nawet wydłużenie ich z dwóch tygodni do miesiąca.

58 proc. Francuzów uważa, że dyrektorzy powinni utrzymywać otwarte przedszkola, a 54 proc. - szkoły podstawowe. Natomiast 36 proc. opowiada się za otwartymi szkołami wyższymi i średnimi - wynika z sondażu Instytutu Elabe opublikowanego w środę.

Z Paryża Katarzyna Stańko