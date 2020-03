Francja: Z powodu koronawirusa w domu spokojnej starości zmarło 20 osób

20 mieszkańców domu spokojnej starości w Wogezach we wschodniej Francji zmarło, "co ma prawdopodobnie związek z koronawirusem" - podała w poniedziałek Regionalna Agencja Zdrowia (ARS). Łącznie na Covid-19 we Francji zmarło do tej pory 860 osób.

"Z przykrością potwierdzamy 20 zgonów, możliwe, że w związku z Covid-19" - napisały we wspólnym komunikacie prasowym ARS i prefektura Wogezów. Podały, że w tym domu opieki przebywają łącznie 163 osoby.

Od początku epidemii Covid-19 zabił we Francji 860 osób, w tym w poniedziałek zarejestrowano 186 nowych zgonów. Liczba wykrytych zachorowań na Covid-19 wzrosła do 19856 osób, czyli o 20 proc. w ciągu doby - ogłosił w poniedziałek minister zdrowia Olivier Veran.

Dodał, że w szpitalach na oddziałach reanimacyjnych znajdują się 2082 osoby, o 19 proc. więcej niż w niedzielę. W związku z koronawirusem łącznie we Francji hospitalizowanych jest 8675 pacjentów.