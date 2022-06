Francja: Zachód podzielony co do tego, jak i kiedy powinna skończyć się wojna na Ukrainie

W Europie, ale i w USA, rysuje się podział na państwa takie jak Niemcy, Włochy czy Francja, które chcą zakończenia walk na Ukrainie i jak najszybszego przystąpienia Ukrainy i Rosji do rozmów pokojowych, oraz na kraje Europy Wschodniej i Północnej, które chcą rozwiązania militarnego, w tym wycofania się sił rosyjskich z Donbasu i Krymu – pisze w środę dziennik „Le Figaro”.

"Odkąd wojna (...) utknęła w martwym punkcie, zachodni sojusznicy są podzieleni co do tego, jak i kiedy ją zakończyć. Na Zachodzie +obóz pokoju+, kierowany przez Francję, Niemcy i Włochy, chce, aby walki zostały przerwane i by jak najszybciej rozpoczęły się negocjacje (pokojowe - PAP). Berlin broni idei zawieszenia broni, co dawałoby pewną nadzieję na powrót do +business as usual+. Włochy zaproponowały plan pokojowy, który przypomina porozumienia mińskie, bardzo niekorzystne dla Ukrainy" - pisze francuski dziennik.

"Rzym nie chce +upokorzyć+ Rosji. We Włoszech i w Europie ludzie chcą położyć kres tym masakrom i przemocy, tej rzezi (na Ukrainie - PAP)" - cytuje gazeta włoskiego premiera Mario Draghiego. Decyzję w sprawie rezygnacji do końca roku z ponad 90 proc. importu rosyjskiej ropy naftowej do Europy "Le Figaro" określa jako "niemrawy i spóźniony konsensus Rady Europejskiej", który prawdopodobnie nie wystarczy, by "pozbierać fragmenty europejskiej układanki, która rozpadła się po trzech miesiącach wojny".

"W Pałacu Elizejskim nie ma też mowy o poniżaniu (rosyjskiego prezydenta - PAP) Władimira Putina, ponieważ Rosja to sąsiad, z którym będziemy musieli nauczyć się na nowo żyć. Mimo wojny Rosja nadal jest uważana w Paryżu za mocarstwo, które ma znaczenie w europejskiej architekturze bezpieczeństwa" - ocenia gazeta.

"W Europie Wschodniej i Północnej, z wyjątkiem Węgier, dominuje +obóz zwycięstwa+ na czele z państwami bałtyckimi i Polską, do których dołączyła Wielka Brytania. Grupa ta uważa, że Rosja musi zostać militarnie pobita i trwale wypędzona z Ukrainy, w tym z terytoriów zajętych w 2014 roku" - podkreśla dziennik.

"Czy negocjowałbyś z Hitlerem, Stalinem, Pol Potem?" - cytuje "Le Figaro" polskiego premiera Mateusza Morawieckiego. Według gazety "kraje Europy Wschodniej i Środkowej uważają, że sankcje dopiero zaczynają przynosić owoce i należy je zaostrzyć. Twierdzą, że bardziej niebezpieczne jest poddanie się Putinowi niż kontrowanie i prowokowanie go".

"(Prezydent USA) Joe Biden od początku konfliktu z Rosją prezentował twarde stanowisko, ale obecnie w Stanach Zjednoczonych zaczynają pojawiać się zwolennicy rozwiązań pokojowych, jak np. Henry Kissinger, 99-letni były sekretarz stanu USA, który na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos poprosił Ukrainę o +ustępstwa terytorialne+ wobec Rosji i zaakceptowanie status quo ante, czyli aneksji Krymu i terytoriów na wschodzie kraju" - wskazuje gazeta.

W ocenie "Le Figaro" to kraje Europy Wschodniej miały rację, a tandem francusko-niemiecki zawiódł w polityce wobec Rosji. "Kraje (wschodnioeuropejskie) chcą teraz mówić głośniej w Brukseli, bo od początku miały rację w kwestii rosyjskiego zagrożenia" - zauważa dziennik.

"Jak zwykle Kreml wykorzystuje podziały między państwami zachodnimi i żąda ograniczenia pomocy dla Ukrainy, bazując na zmęczeniu opinii publicznej i gospodarczych konsekwencjach (antyrosyjskich - PAP) sankcji. Rosja zmobilizowała swoje media i sieci agentów wpływu w krajach zachodnich, aby przełamać zjednoczony front państw europejskich i USA" - podsumowuje dziennik.

Z Paryża Katarzyna Stańko