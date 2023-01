Francja: Zakłócenia ruchu na dworcu Gare de l'Est po podpaleniu instalacji elektrycznej

Przez cały wtorek potrwają zakłócenia ruchu na paryskim dworcu Gare de l'Est spowodowane awarią sieci elektrycznej, którą wywołało celowe podpalenie - poinformowały francuskie koleje państwowe SNCF. Wstrzymane zostały m.in. odjazdy i przyjazdy szybkich pociągów TGV i ruch kolei podmiejskiej.

Według naszych ustaleń, awarię wywołało celowe podpalenie w jednym z punktów technicznych; trwają prace nad naprawą sieci, utrudnienia potrwają do końca dnia - przekazało SNCF. Wcześniej oczekiwano, że ruch uda się przywrócić o godz. 10.

Skrzynka z okablowaniem sieci sygnalizacyjnej została otwarta i podpalona około godz. 3 w nocy - doprecyzowała AFP za źródłami policyjnymi.

Przyczyną tej awarii jest celowe, złośliwe działanie; regularnie dochodzi do takich wypadków, których celem jest zabranie materiałów o małej wartości; takie przestępstwa z oczywistych przyczyn muszą być surowo karane, ponieważ mają wpływ na codzienne życie - powiedział francuski minister transportu Clement Beaune w stacji France Info.

Gare de l'Est (franc. Dworzec Wschodni) jest jedną z sześciu głównych stacji kolejowych stolicy Francji. Obsługuje połączenia za wschodem kraju oraz Niemcami i Luksemburgiem, w tym linię szybkich kolei TGV Grand Est, a także linię P paryskiej kolei podmiejskiej. Jak podaje AFP, każdego roku Gare de l'Est obsługuje ok. 41 mln podróżnych.