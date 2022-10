Francja: Żałoba, szok i debata o niekontrolowanej migracji po bestialskim mordzie dziecka przez imigrantkę

Śmierć 12-letniej gimnazjalistki Loli bestialsko zgwałconej i zamordowanej, której ciało poćwiartowała 24-letnia Algierka ze swoim partnerem i włożyła do walizki, wywołało we Francji szeroką debatę na temat niekontrolowanej imigracji. Kobieta miała nakaz opuszczenia Francji, który nie został wyegzekwowany przez władze.

Pogrzeb zamordowanej w piątek dziewczynki w 19. dzielnicy Paryża odbędzie się w poniedziałek w departamencie Pas-de-Calais na północy Francji w kolegiacie Saint-Omer de Lillers, niedaleko Bethune.

Dramat rodziny i drastyczne okoliczności śmierci małej Loli poruszyły całą Francję. Prawica oskarżyła rząd i administrację o poważne zaniedbania w zakresie egzekwowania nakazów deportacji z terytorium Francji.

Szef partii Rekonkwista Eric Zemmour stwierdził w czwartek, że rząd zezwala na zabójstwa Francuzów przez migrantów, tworząc neologizm w języku francuskim, określający to zjawisko jako "francocide".

Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen i partia Republikanie podczas debaty parlamentarnej na temat śmierci dziewczynki nie zostawili na francuskiej administracji suchej nitki, oskarżając ją o niewykonywanie swoich zadań.

Premier Elisabeth Borne zaapelowała do polityków o nieupolitycznianie dramatu rodziny zamordowanego dziecka. Prezydent Emmanuel Macron przyjął rodziców Loli w Pałacu Elizejskim.

Zaraz po wydarzeniach rodzice dziewczynki postanowili wyjechać z Paryża, by wrócić i zamieszkać w Fouquereuil, miasteczku w Bethunois, skąd pochodzi ojciec.

W piątek w Fouquereuil planowany jest wiec, aby "oddać hołd Loli" oraz "wesprzeć jej rodzinę i bliskich".

24-letnia Algierka Dahbia B. jest oskarżona o "morderstwo i gwałt z aktem tortur i barbarzyństwa wobec osoby nieletniej poniżej 15. roku życia". Kobieta przebywa w areszcie śledczym Fresnes w Val-de-Marne. W tej sprawie oskarżony został również 43-letni mężczyzna, który dokonał mordu wraz z 24-latką.

Kobieta również próbowała sprzedać nerkę dziewczynki dwóm niezidentyfikowanym mężczyznom - podaje stacja BFM TV.

Dahbia B. podczas pierwszego przesłuchania przyznała śledczym, że "zaciągnęła ofiarę do lokalu swojej siostry, mieszkającej w tym samym budynku, co dziecko, zmusiła je do wzięcia prysznica przed popełnieniem na niej napaści seksualnych i innych aktów przemocy, skutkujących śmiercią i ukryła ciało w walizce".

"Nie robi mi się ani gorąco, ani zimno" - powiedziała śledczym, gdy przedstawili jej zdjęcia ciała Loli. "Ja też zostałam zgwałcona i widziałam, jak moi rodzice umierają na moich oczach" - stwierdziła Dahbia B.

Podczas kolejnych przesłuchań oskarżona zaprzeczyła, by zabiła dziecko.

Media podają, że jednym z motywów mordu miała być niechęć oskarżonej do matki dziewczynki, która miała nie udostępnić jej kluczy do budynku. Media wskazują również na zainteresowanie Dahbi B. satanizmem i okultyzmem.

Z Paryża Katarzyna Stańko