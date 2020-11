Francja: Zamachowiec z Nicei miał w telefonie zdjęcie zabójcy Paty'ego

Brahim Aoussaoui, sprawca zamachu w bazylice Notre Dame w Nicei, w którym zginęły trzy osoby, miał w telefonie zdjęcie Abdullaha Anzorowa, który pod Paryżem obciął głowę nauczycielowi Samuelowi Paty'emu - podała w piątek francuska krajowa prokuratura ds. terroryzmu.

Aoussaoui miał też w telefonie nagranie audio, w którym Francja określana jest jako "kraj niewiernych", a także "zdjęcia związane" z dżihadystyczną organizacją Państwo Islamskie (IS) - poinformowała prokuratura, która prowadzi przeciw niemu śledztwo w sprawie "zabójstw i usiłowania zabójstwa (...) w ramach zamachu terrorystycznego".

"Na tym etapie dochodzenia nie ustalono jeszcze, czy podejrzany miał kontakty operacyjne, które ułatwiły mu przejście do czynu" - zastrzegła prokuratura, która wyjaśnia, że dochodzenie ma też na celu "sprawdzenie, czy (napastnik) mógł korzystać ze wsparcia lub jakiejkolwiek pomocy (...) we Francji, Włoszech lub Tunezji".

Zamachowiec z Nicei, 21-letni Tunezyjczyk, wraz z grupą imigrantów zszedł 20 września z łodzi na Lampedusie i trafił do ośrodka pobytu w Bari w Apulii, skąd udał się na Sycylię. 27 października rano przyjechał do Rzymu, a wieczorem tego samego dnia dotarł do Nicei na południu Francji - ustaliła prokuratura. Zamach w bazylice Notre Dame przeprowadził 29 października rano.

Aoussaoui, który został postrzelony przez policję, znajduje się w szpitalu w regionie paryskim, a jego stan określany jest jako krytyczny - podała prokuratura.

Paty, nauczyciel w liceum w Conflans-Sainte-Honorine na przedmieściach Paryża, został zaatakowany, ponieważ w ramach lekcji na temat wolności słowa pokazał uczniom karykatury Mahometa. Anzorow, urodzony w Moskwie Czeczen, został zastrzelony przez policję wkrótce po zamachu.