Francja: Zarzuty dla firmy Qosmos o współudział w zbrodniach przeciwko ludzkości w Syrii oddalone

Francuska firma Qosmos była oskarżona o współudział w zbrodniach przeciwko ludzkości poprzez sprzedawanie sprzętu inwigilującego reżimowi syryjskiemu. Paryscy śledczy orzekli jednak, że przedstawione dowody nie są wystarczające i zarzuty oddalili.

Agence France-Presse o postanowieniu paryskiego sędziego śledczego w sprawie firmy Qosmos dowiedziała się w poniedziałek od swoich źródeł sądowych. Skargę przeciwko korporacji złożyły w lipcu 2012 r. dwie organizacje pozarządowe - Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka (FIDH) i Liga Praw Człowieka (LDH). Zarzucały firmie dostarczanie syryjskiemu reżimowi w 2011 r. sond wyposażonych w oprogramowanie do legalnego przechwytywania Internetu. Narzędzie to może być także wykorzystane do monitorowania i represjonowania przeciwników.

W 2014 r. paryscy sędziowie śledczy z wydziału "zbrodni przeciwko ludzkości" przejęli sprawę. Firma Qosmos, która w 2016 r. została wykupiona przez Eneę, twierdziła, że wstrzymała rozwój swoich technologii w Syrii zanim stały się one zdatne do użytku. Jak pokazało śledztwo, Qosmos zgodziło się na współpracę z podwykonawcą włoskiej firmy związanej kontraktem z syryjskimi służbami wywiadowczymi. W październiku 2011 r., siedem miesięcy po rozpoczęciu demonstracji przeciwko rządom Baszara al-Assada, francuska firma ogłosiła jednak, że wycofa się z projektu. "Postąpiliśmy tak z powodów moralnych" - powiedział AFP Benoît Chabert, prawnik firmy Qosmos.

"W tej sprawie manipulowano wymiarem sprawiedliwości przez prawie dekadę. W tym przypadku doszło do niedopuszczalnych prześladowań ze strony FIDH i prokuratury" - zaznaczył.

Prawnik FIDH Emmanuel Daoud wskazał jednak, że francuska firma nie powinna świętować zwycięstwa. "Sędzia podkreślił w swojej decyzji, że Qosmos mógł być świadomy tego, że podejmuje ryzyko wspierania represyjnej polityki. Dochodzenie sądowe nie wykazało jednak związku przyczynowego między sondami sprzedawanymi przez Qosmos, które były dysfunkcyjne, a torturami i zbrodniami przeciwko ludzkości popełnianymi przez rząd syryjski" - zauważył prawnik.