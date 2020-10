Francja: Zatonęła łódź z migrantami w kanale La Manche; co najmniej jedna ofiara śmiertelna

Co najmniej jedna osoba zginęła we wtorek w wyniku zatonięcia łódki z migrantami w kanale La Manche nieopodal Dunkierki - donosi agencja AFP. Uratowano 17 osób, a co najmniej jedna - prawdopodobnie małe dziecko - zaginęła.

Według AFP, pasażerami byli głównie migranci z Iranu, starający się przedostać do Wielkiej Brytanii. W grupie tej mężczyźni, kobiety i dzieci. Jak podały władze, z zeznań pasażerów wynika, że spośród płynących łodką brakuje co najmniej jednej osoby, prawdopodobnie małego dziecka.

Do tragedii doszło ok. 8.30 rano niedaleko miejscowości Loon-Plage koło Dunkierki. Do akcji ratunkowej zaangażowano służby medyczne i ratunkowe, a także śmigłowiec francuskiej marynarki wojennej.

Tylko w tym roku za pomocą małych łodzi i pontonów kanał La Manche pokonało kilka tysięcy migrantów. W ubiegłym roku podczas przeprawy zginęło co najmniej czterech migrantów.