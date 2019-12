Francja: Zatrucie czadem podczas świątecznej mszy - 21 osób w szpitalu

Podczas świątecznej mszy w kościele w miejscowości Carlepont na północy Francji doszło do zbiorowego zatrucia tlenkiem węgla. Jak poinformowała w środę agencja AFP, powołując się na miejscową straż pożarną, 21 osób trafiło do szpitali.

Służby medyczne zostały wezwane do Carlepont po tym, jak wielu uczestników mszy zaczęło się uskarżać na silne bóle głowy i nudności. Z kościoła ewakuowano do pobliskiego ratusza wszystkich wiernych, około 150 osób. Ponad 70 udzielono pomocy medycznej na miejscu, a 21 przewieziono do szpitali, m.in. w Lille i Compiegne. Dwie z nich uległy poważnemu zatruciu i umieszczono je w specjalistycznych klinikach.

Nie ustalono jeszcze źródła ulatniania się czadu w kościele w Carlepont. Lokalne władze podjęły decyzję o zamknięciu świątyni.

Tlenek węgla jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Według oficjalnych statystyk we Francji na skutek zatrucia czadem umiera co roku około 400 osób.