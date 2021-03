Francja: Zawieszenie szczepień AstraZeneką "tymczasowe", wznowienie możliwe po rekomendacji EMA

Przewodniczący komitetu ds. strategii szczepień Alain Fischer powiedział we wtorek, że wstrzymanie szczepień przeciwko Covid-19 preparatem firmy AstraZeneca jest "tymczasowe".

Fischer powiedział w rozmowie z radiem France Inter, że liczba osób, u których wykryto skutki uboczne po szczepieniu preparatem AstraZeneca jest niewielka, a preparat nie jest "drugiego sortu" w porównaniu z pozostałymi dostępnymi na rynku.

O wstrzymaniu szczepień przeciw Covid-19 preparatem AstraZeneca poinformował w poniedziałek prezydent Emmanuel Macron, zapowiadając, że potrwa to do oczekiwanej we wtorek rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA). Tego samego dnia szczepienia AstraZeneką zawiesiły też Niemcy i Włochy - w związku z wykrytymi pojedynczymi przypadkami wystąpienia zakrzepicy żył u osób, które otrzymały zastrzyk.

Minister przemysłu Agnes Pannier-Runacher powiedziała we wtorek w rozmowie z radiem France Info, że Francja potrzebuje więcej szczegółów od AstraZeneca dotyczących planów produkcji szczepionek przeciwko COVID-19. Jak dodała, dyrektor brytyjsko-szwedzkiej firmy jest "w trudnym położeniu i wie o tym".

Francuski minister zdrowia Olivier Veran przekazał, że spodziewa się w czwartek werdyktu europejskiej społeczności naukowej w sprawie szczepionki AstraZeneca, który umożliwi jak najszybsze wznowienie kampanii szczepień. Dodał również, jak podał Reuters, że z preparatu są większe korzyści niż ryzyka.