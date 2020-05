Francja: Znów niespokojnie na przedmieściach Paryża; interweniowała policja

Do kolejnych incydentów i starć z policją doszło w nocy z wtorku na środę na przedmieściach Paryża. Wzmocnione oddziały policji zostały skierowane w środę do Argenteuil, gdzie dochodziło ostatnio do zamieszek po śmierci 18-latka, który zginął w pobliżu radiowozu.

W samym Argenteuil minionej nocy było spokojnie, pojedyncze incydenty miały natomiast miejsce w pobliskim mieście Sartrouville, gdzie w stronę policji wystrzeliwano race - podaje na Twitterze niezależny portal informacyjny AnonymeCitoyen.

Do sporadycznych starć z siłami porządkowymi doszło też w miejscowościach Sycomores oraz Bezons, gdzie doszło do podpaleń. Portal opublikował krótkie materiały filmowe udostępnione przez świadków, zaznacza jednak, że "na ich podstawie trudno wywnioskować, co właściwie płonęło".

Agencja Reutera podała, że spalony został samochód osobowy. Ogień mieli podłożyć mieszkańcy ubogich przedmieść w akcie sprzeciwu wobec restrykcji narzuconych społeczeństwu w związku z epidemią koronawirusa - pisze.

Zamieszki, do jakich doszło w Argenteuil i kilku innych miastach aglomeracji paryskiej, są reakcją na śmierć 18-letniego motocyklisty, który zginął w sobotę w pobliżu radiowozu policyjnego.

We wtorek poinformowano, że prokuratura w Pontoise, która prowadzi sprawy dotyczące Argenteuil, wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności śmierci 18-latka. Pierwsze ustalenia wskazują, że jadący na motorze Sabri Choubi zginął w wyniku zderzenia z betonowym słupem trakcji elektrycznej, a nie ze ścigającym go radiowozem policyjnym, jak twierdzili domniemani świadkowie.

Policja podkreślała od początku, że nie miała z tą śmiercią nic wspólnego, a radiowóz brygady policji kryminalnej (BAC) znalazł się tam przypadkiem. W oświadczeniu wydanym we wtorek prokuratora w Pontoise potwierdziła, że nic nie wskazuje, że ta wersja jest nieprawdziwa. "Motocykl i radiowóz nie weszły ze sobą w kontakt fizyczny" - zaznaczono w oświadczeniu.

Zamieszki w Argenteuil wpisują się w trwającą od kilku dni falę niezadowolenia wśród młodych mieszkańców podparyskich przedmieść.

W ciągu ostatnich kilku dni doszło do starć z policją m.in. w Sartrouville, Trappes i Montigny-le-Bretonneux. Funkcjonariusze byli obrzucani kamieniami, wystrzeliwano w ich kierunku race, a także pociski do paintballu. Policja stosowała zaś przemoc fizyczną dla obezwładnienia atakujących i używała gazu łzawiącego - piszą francuskie media.