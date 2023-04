Francja: Związkowcy i opozycja: Macron w orędziu nie powiedział nic konkretnego i „odwrócił się do Francuzów plecami”

W przemówieniu Emmanuela Macrona nie było nic konkretnego – oświadczył sekretarz generalny związku zawodowego CFDT Laurent Berger. „Prezydent ponownie zdecydował się odwrócić do Francuzów plecami i zignorować ich cierpienie” – skomentowała poniedziałkowe orędzie głowy państwa liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.

Szef CFDT stwierdził, że w przemówieniu Macrona w Pałacu Elizejskim, w którym prezydent zaproponował m.in. "nowy pakt na rzecz pracy", nie było "nic konkretnego". "Prezydent próbował uspokoić nastroje. Reforma emerytalna wywołała społeczną pożogę. Drzwi Pałacu Elizejskiego były zamknięte przez trzy miesiące" - podsumował Berger w wywiadzie dla stacji BFMTV.

Macron "ponownie zdecydował się odwrócić do Francuzów plecami i ignorować ich cierpienie" - stwierdziła natomiast Le Pen. "Ogłaszając wycofanie reformy emerytalnej lub referendum, Macron mógłby dziś wieczorem przywrócić kontakt z Francuzami" - napisała na Twitterze. "Ta oderwana, samotna i tępa praktyka władzy zapowiada kontynuację pięcioletniego okresu pogardy, obojętności i brutalności, z którego trzeba będzie wyjść przez urnę wyborczą" - dodała liderka skrajnej prawicy.

Przemówienie głowy państwa to "katalog pobożnych życzeń" - ocenił z kolei prezes partii Republikanie Eric Ciotti.

Za "całkowicie oderwane od rzeczywistości" - uznał wystąpienia prezydenta lider skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej Jean-Luc Melenchon. Polityk dodał, że Macron "zakłada kradzież dwóch lat wolności" obywateli, podwyższając wiek przejścia na emeryturę z 62 do 64 lat, co zakłada rządowa reforma emerytalna.

Natomiast lider partii Zielonych Yannick Jadot potępił w przemówieniu prezydenta "pustkę powtarzaną do znudzenia". "Nie spodziewaliśmy się już niczego po Emmanuelu Macronie, a on i tak znalazł sposób, by nas rozczarować" - stwierdził ze swej strony przywódca partii Rekonkwista Eric Zemmour.

Z Paryża Katarzyna Stańko