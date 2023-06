Francja: Związkowcy: ponad 900 tys. demonstrantów przeciwko reformie emerytalnej w całym kraju

Według szacunków związku zawodowego CGT w 14. dzień protestów przeciwko reformie emerytalnej we Francji demonstrowało 900 tys. osób, z czego 300 tys. w Paryżu. Policja szacuje, że ulicami stolicy przemaszerowało 31 tys. osób. Według MSW w całym kraju protestowało 281 tys. ludzi.

Podczas paryskiej demonstracji doszło do starć z policją na Boulevard de Port-Royal. Zdaniem obecnych na miejscu ekip France Televisions uczestnicy manifestacji podpalili barak budowlany. Aresztowano 17 osób, jak poinformowała paryska komenda policji, a 28 zatrzymano w całym kraju. Jeden funkcjonariusz służb CRS został ranny.

W czwartek Zgromadzenie Narodowe zajmie się tekstem ustawy, który ma na celu zniesienie podwyższenia wieku emerytalnego do 64 lat. Premier Elisabeth Borne uważa ustawę ugrupowania Liot za "niekonstytucyjną". W niedzielę w Dzienniku Urzędowym opublikowano dwa pierwsze rozporządzenia, wprowadzające reformę emerytalną, w tym podnoszący minimalny wiek emerytalny do 64 lat.

"Mecz dobiega końca" - stwierdził sekretarz generalny związku CFDT Laurent Berger. "To ostatnia demonstracja przeciwko reformie emerytalnej, w takim formacie nie będziemy opowiadać historii" - ostrzegał związkowiec.

Lider skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej Jean-Luc Melenchon obiecał zaś, że "walka będzie trwała", choć przyznał, że nie wie "w jakiej formie".

Według władz i związków zawodowych od 8 tys. do 50 tys. demonstrantów protestowało we wtorek w Tuluzie, od 5,5 tys. do 10 tys. w Rennes i od 5 tys. do 10 tys. w Grenoble.

