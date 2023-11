Francja: Żydówka dźgnięta nożem w swoim domu; na drzwiach namalowano swastykę (aktualizacja)

30-letnia Żydówka została dwukrotnie dźgnięta nożem w swoim domu w 3. dzielnicy Lyonu w sobotę po południu – podała stacja BFM TV. Na drzwiach jej domu namalowano swastykę.

Ofiara napaści została przetransportowana do szpitala przez pogotowie z dwiema krwawiącymi ranami brzucha. Życiu ofiary nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do wydarzeń doszło w dzielnicy Montluc, w 3. dzielnicy Lyonu. Według zeznań ofiary ubrany na ciemno mężczyzna z zamaskowaną twarzą zapukał do jej domu, a następnie zaatakował ją nożem, zadając dwie rany kłute, po czym uciekł. W tym samym czasie na drzwiach jej mieszkania namalowano swastykę.

Przy wejściu do mieszkania ofiary wisiała mezuza, oznaka wyznawców judaizmu. Prokuratura w Lyonie wszczęła śledztwo w związku z usiłowaniem zabójstwa, wskazując na "możliwy motyw antysemicki".

"Taki przypływ przemocy jest nie do skomentowania. Całe moje wsparcie dla ofiary i jej bliskich" - napisał mer Lyonu Gregory Doucet na platformie X (dawniej Twitter).

"Ofiara, jej rodzina i społeczność żydowska są zszokowani. Pomiędzy słowami i napisami jest przestrzeń do czynów. (...) Otwierając drzwi, do dziś we Francji nie wiedzieliśmy, że możemy stać się ofiarą ataku antysemickiego, który może być równoznaczny z usiłowaniem morderstwa" - powiedział w stacji BFMTV prawnik ofiary Stephane Drai. Adwokat poinformował, że zostanie złożona skarga w związku z "usiłowaniem zabójstwa".

Z Paryża Katarzyna Stańko