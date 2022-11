Francuska bagietka otrzymała status dziedzictwa UNESCO

UNESCO wpisało bagietkę na listę "niematerialnego dziedzictwa kulturowego". Doceniono rzemieślniczy know-how i kulturę pieczywa bagietkowego.

Szacunkowe dane z 2019 roku określają liczbę wypiekanych każdego roku bagietek na prawie sześć miliardów. Francuscy piekarze w ostatnich latach zmagali się ze sporymi problemami. Musieli bowiem walczyć z konkurencją zarówno ze strony supermarketów jak i domowego wypieku pieczywa, które zyskuje coraz większą popularność.

Unesco Audrey Asoulay powiedział, że bagietka jest codziennym rytuałem, elementem strukturyzującym posiłek, synonimem dzielenia się i współdziałania.

"Ważne jest, aby te umiejętności i zwyczaje społeczne nadal istniały w przyszłości" - dodał.

Skąd wzięła się bagietka? Koncepcji jest kilka

Pochodzenie bagietki nie jest dokładnie poznane: niektórzy sugerują, że chleb taki został zamówiony przez Napoleona, był lekki, a zatem lepszy jako prowiant dla żołnierzy. Inni sugerują, że pojawiła się później - jako chleb dla paryskich robotników, łatwy do rozdarcia i dzielenia się bez potrzeby użycia noża. Jeszcze inni przypisują jej powstanie austriackiemu piekarzowi z lat 30. XIX wieku.

Bagietka, jaką znamy dzisiaj, została oficjalnie nazwana tak w 1920 roku. Wtedy też ustalono ścisłe zasady dotyczące tego, co zalicza się do bagietek - standardowo 80 cm i 250 g. Do 1986 roku miała nawet we Francji stałą cenę.

W połowie XX wieku bagietka podbiła cały kraj. Jednak od 1970 roku rozpoczął się upadek tradycyjnych piekarni - zamykano ich ok. 400 piekarni rocznie, a ich liczba w całej Francji , jak podaje agencja informacyjna AFP, spadła z 55 do 35 tys. obecnie.

Pozostaje ona jednak ważnym elementem francuskiej tożsamości, bo jak powiedział prezydent Emmanuel Macron, bagietki Francuzom "zazdrości cały świat".

Paryska piekarz Priscilla Hayertz przyznała w rozmowie z AFP, że bagietka to produkt, "który dotyczy wszystkich kategorii społeczno-kulturowych, czy jesteś bogaty, czy biedny... to nie ma znaczenia, wszyscy jedzą bagietki".