Francuska filozof o św. Janie Pawle II: wielki papież, jakiego już po nim nie było

Zdaniem prof. Chantal Delsol Karol Wojtyła „przyniósł ze sobą do Watykanu trochę zdobywczości, która jest charakterystyką Kościoła w Polsce”. Delsol zwraca też uwagę, że św. Jan Paweł II spowodował odnowę katolicyzmu wśród młodzieży.

W poniedziałek, 18 maja, przypada setna rocznica urodzin papieża - Polaka. Z tej okazji francuska filozof oceniła dla PAP pontyfikat św. Jana Pawła II.

"To był wielki papież, jakiego już po nim nie było. Dał początek licznym akcjom i ideom, które będą ważne dla Kościoła. Potrafił zainteresować młodzież, a to dlatego, że był nowoczesny. Przyniósł również ze sobą do Watykanu trochę zdobywczości, która jest charakterystyczna dla Kościoła w Polsce" - mówi Delsol.

Francuska profesor zwraca uwagę na "wielką nowość", jaką był wybór Polaka na tron Piotrowy, gdyż to po raz pierwszy od roku 1522 zasiadł na nim duchowny spoza Włoch. "Jan Paweł II otworzył poczet niewłoskich papieży" - zauważa filozof i dzieli się myślą, że "jest to wielkie otwarcie, którego być może nie pragnął sam Karol Wojtyła".

Rozmówczyni PAP nie wyklucza, że wybierając papieża zza "żelaznej kurtyny", chciano dostarczyć "nowej krwi dla chorego Kościoła". "W latach 70 ub. wieku jasną stała się potrzeba Kościoła walczącego" - stwierdza prof. Delsol. Według niej polski papież "starał się o Kościół walczący i nie ulega wątpliwości, że przyczynił się do upadku żelaznej kurtyny" - ocenia. Filozof podkreśla jednocześnie, że Kościół w Polsce przeciwstawiał się totalitaryzmowi w Polsce.

Diagnoza współczesnego kościoła nie napawa jednak - wg. Delsol - optymizmem. "Kościół jest chory" - tłumaczy przywołując przykład Francji. Dodaje, że "kler nie zrozumiał, iż chrześcijanie stali się mniejszością i stracili powszechny rząd dusz". Według prof. Delsol słabością Kościoła jest "brak przekonania francuskich, ale i innych zachodnich duchownych, o słuszności ich posłannictwa". "Ileż razy wygłaszający homilię usprawiedliwia się, niemal przeprasza, że jest katolikiem" - zauważa profesor filozofii.

Za wielkie dzieło św. Jana Pawła II uważa Światowe Dni Młodzieży. To one - jak mówi - spowodowały odnowę katolicyzmu wśród młodzieży. Dodaje zarazem, że "ta młodzież jest wciąż tylko mniejszością, ale mniejszością inteligentną, błyskotliwą i bojową".

Profesor przypomina sobie, że kiedy była studentką, najlepsi w egzaminach konkursowych byli trockiści i inni ekstremiści lewicowi. "Obecnie najlepiej wypadają młodzi katolicy" - podkreśla i w tym ożywieniu i wzroście poziomu intelektualnego wśród młodych katolików widzi niewątpliwą zasługę nauki i przykładu Jana Pawła.

Chantal Delsol jest profesorem filozofii politycznej, sama określa się jako "liberalna konserwatystka". Jest założycielką i szefem Instytutu Hanny Arendt (centrum badań europejskich) przy podparyskim Uniwersytecie Marne-la - Vallée. Od roku 2007 jest członkiem Académie des sciences morales et politiques (akademia nauk moralnych i politycznych). Jest autorką licznych, wydawanych także w Polsce książek m.in. "Esej o człowieku późnej nowoczesności", czy "Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych".

Z Paryża Ludwik Lewin