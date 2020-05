Francuski etnolog i psychoanalityk: Gloryfikujemy wolność, ale wolność ciąży

Borys Cyrulnik, znany francuski neuropsychiatra, etnolog i psychoanalityk, tłumaczy w rozmowie z PAP zmiany mentalności wywołane epidemią koronawirusa i jej możliwe następstwa.

PAP: Francuzi uważają się za naród niezdyscyplinowany, a tymczasem bardzo posłusznie podporządkowali się prawie dwumiesięcznej izolacji sanitarnej. Jak to tłumaczyć?

Borys Cyrulnik: Zadziałał tutaj efekt zaskoczenia. Mimo znaków epidemii, życie toczyło się normalnym trybem. Dwa dni przed zamknięciem ich w domach, Francuzi bez niepokoju poszli głosować (w wyborach lokalnych PAP). Po czym bardzo ostro wezwano ich do odosobnienia. Podobne zjawisko obserwować można w szpitalach psychiatrycznych. Wielu chorych bardzo opornych jest na codzienną dyscyplinę szpitalną. Kiedy jednak przychodzą niespodziewane obostrzenia, potulnie się im podporządkowują.

PAP: Jakie będą następstwa ogromnej traumy, jaką jest epidemia koronawirusa?

B.C.: Trzeba będzie powstać, tak samo jak po innych katastrofach, które spadały na ludzkość - wojennych gospodarczych, czy też spowodowanych epidemiami. Przyszłość zależy od wyborów politycznych, gospodarczych, kulturowych.

W roku 1720 w Marsylii wybuchła epidemia dżumy, która zabiła dziesiątki tysiące ludzi w mieście i okolicy. A to dlatego, że kupcy nie przestrzegając kwarantanny, wpuścili do portu statek z cennym ładunkiem jedwabnych tkanin, które sprzedać mieli z zyskiem.

Często interes gospodarczy przedkładany był nad zdrowie obywateli. To co się dzieje podczas obecnej epidemii jest historycznym wyjątkiem. Już jednak słychać głosy wzywające do zapomnienia o koronawirusie i zajęcie się rozkręceniem gospodarki, by działała jak przedtem. Powrót do hiper konsumpcji i hiper mobilności oznaczać musi niewątpliwe nadejście hiper epidemii.

PAP: Jakich więc zmian należy się spodziewać?

BC: Trzeba mieć się na baczności. Ludzie zagubieni po wstrząsie, jakim jest epidemia, potrzebują pewności. I może znaleźć się ktoś, kto powie - idźcie za mną, ja wiem, co trzeba zrobić. W ten sposób rodzą się dyktatury. Tak stało się po I wojnie światowej, kiedy Niemcy, przygniecione ogromnymi sumami odszkodowań, poszli za Hitlerem, uwierzywszy, że wszystko jest winą Żydów.

Nie zawsze zmiany były na gorsze. Po zarazie w połowie XIV w., która zabiła połowę Europejczyków, na zachodzie kontynentu zabrakło rąk do pracy. Chłopi pańszczyźniani, którzy dotąd przywiązani byli do ziemi i sprzedawani wraz z nią nie musieli się dłużej godzić na niewolę. Stali się pracownikami najemnymi. I w ten sposób skończył się feudalizm.

Po katastrofie w Czarnobylu partyjni aparatczycy musieli dopuścić do głosu lekarzy i inżynierów. I to był jeden z czynników, który spowodował przełom w Związku Sowieckim.

PAP: Czy epidemia koronawirusa nie pokazała, że ludzie ponad wolność przedkładają bezpieczeństwo?

B.C. We Francji gloryfikuje się wolność, ale w rzeczywistości wolność ciąży, powoduje niepokój i lęk. Wielu brutalnych, autorytarnych, a nawet totalitarnych polityków wybranych zostało w sposób jak najbardziej demokratyczny, dlatego, że obiecywali bezpieczeństwo. Nie wracając do Hitlera można tu dać przykład Hamasu, który zwyciężył w demokratycznych wyborach, ale ponieważ z obietnic zostało tylko ciemiężenie, wielu Arabów palestyńskich ucieka z Gazy, głównie do Szwecji.

Kiedy są trudne wybory to dajemy się dyktatorom, wierząc w ich obietnice. A potem, gdy okazały się niespełnioną mrzonką, odcinamy się od nich i na nich zrzucamy nasze grzechy.

Borys Cyrulnik, ur. w 1937 r. w Bordeaux, cudem uratowany syn emigrantów z Polski, którzy stali się ofiarami hitlerowskiej eksterminacji Żydów. Był wykładowcą na wydziale medycyny Uniwersytetu Sud-Toulon-Var. Częsty gość francuskich mediów, znany jest najbardziej z popularyzacji konceptu rezyliencji, którą tłumaczy jako zdolnośc odrodzenia się po cierpieniu. Autor wielu książek, w Polsce wydano m.in. pozycje "Anatomia uczuć" i "Rozmowy o miłości na skraju przepaści".

llew/ jar/