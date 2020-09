Francuski poseł: Putin będzie używał białoruskiej karty w rozmowach z Zachodem

Rosyjski prezydent Władimir Putin z pewnością będzie używał karty białoruskiej w rozmowach z Zachodem. Białorusini muszą dogadać się sami między sobą, nie można myśleć o interwencji – powiedział PAP francuski poseł Frederic Petit po spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską.

PAP: Spotkał się pan z byłą kandydatką opozycji w wyborach prezydenckich na Białorusi Swiatłaną Cichanouską jako jeden z niewielu francuskich polityków. Do spotkania doszło w Polsce. Co panu powiedziała?

Frederic Petit: Cichanouska była trochę zmęczona ze względu na jej intensywne działania i liczne spotkania. Pytałem o jej sytuację rodzinną, o męża. Ona wie, gdzie on przebywa i ma już nim kontakt. Pytałem również o przemoc, którą stosują władze Białorusi wobec demonstrantów. Chcę tłumaczyć moim rodakom we Francji, jak wyglądają te represje. Ludzie na ulicach białoruskich miast próbują zachowywać się spokojnie, ale nie wiadomo, co wydarzy się w najbliższym czasie. Cichanouska apeluje o zachowanie spokoju, ale jak sama mówi, niewiele może zrobić z miejsca, w którym się obecnie znajduje. Powiedziała mi: "droga będzie długa, ale uda nam się zmienić nasz kraj".

PAP: Czy pana zdaniem dojdzie do zmian demokratycznych na Białorusi?

F.P.: Na końcu władza zgodzi się na te zmiany, ten system długo nie wytrzyma. Nie oznacza to, że Białoruś wejdzie kiedyś do Unii Europejskiej, moim zdaniem to nie jest miejsce dla Białorusi. Ważne, że Białorusini walczą o swoją godność i odzyskują tożsamość narodową. W tym sensie manifestacje przypominają mi manifestacje Solidarności w Polsce. Sama Cichanouska mówi przecież: "nasz naród się obudził". Doświadczenie tych protestów może okazać się ważne nie tylko dla Białorusinów, ale również dla świata.

PAP: Czy protesty na Białorusi interesują Francuzów, francuską opinię publiczną?

F.P.: Tak, wbrew niektórym francuskim mediom uważam, że Francuzi chcą zrozumieć, co dzieje się na Białorusi.

PAP: Jakie ma pan oczekiwania wobec francuskiego rządu i francuskich polityków w sprawie protestów na Białorusi?

F.P.: Geopolityka nie rządzi się prawami magii. Cóż rząd Francji może zrobić? Trzeba być bardzo ostrożnym, aby zachować równowagę między neokolonializmem a obojętnością. Najważniejsze dziś jest to, by Francja zrozumiała, co się dzieje na Białorusi, oraz to, jak będzie wyglądała granica UE. Nie chodzi o budowanie płotów czy drutów kolczastych, ale o ustalenie, dokąd sięga nasza odpowiedzialność jako Europy. Dobre sąsiedztwo polega na akceptacji granic.

PAP: Dokąd sięga odpowiedzialność Europy?

F.P.: Na przykład, jeżeli chodzi o ekologię czy transport, Dunaj leży w polu odpowiedzialności wszystkich Europejczyków, Dniepr to nie jest już nasza strefa. Białorusini są naszymi sąsiadami. Możemy tam wysyłać misje obserwacyjne. Ja proponuję kolegom, by wysłać misję parlamentarną, ale problem na Białorusi musi być rozwiązany przez Białorusinów. Oni muszą się sami dogadać. Nie można myśleć o interwencji.

PAP: Czy obawia się pan, że otwarte wsparcie dla białoruskiej opozycji ze strony Francji wpłynęłoby na relacje francusko-rosyjskie?

F.P.: Putin jest szachistą i głównym rozgrywającym. To, co dzieje się na Białorusi to nie jest jednak rewolucja przeciwko Rosji. To jest coś innego. Dziś to raczej (prezydent Alaksandr) Łukaszenka szuka pomocy Kremla. Putin nie ma się czego bać. Rosja jest jedynym dostawcą energii na Białoruś. Białorusini w biznesie mówią po rosyjsku. Białoruś to nie Ukraina, choć rosyjski prezydent z pewnością będzie używał karty białoruskiej w rozmowach z Zachodem.

Frederic Petit jest francuskim deputowanym, członkiem centrowej partii politycznej Ruch Demokratyczny (MoDem). Reprezentuje Francuzów mieszkających poza granicami swojego kraju w okręgu obejmującym Europę Środkową i Bałkany.

Z Paryża Katarzyna Stańko