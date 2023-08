Francuski projekt polityczny z potencjałem. Co z tego wyniknie?

Europejska Wspólnota Polityczna (EWP) to francuski pomysł geopolitycznego otwarcia UE na 17 innych krajów Europy i Eurazji, bez Rosji. Ciekawy ze względu na zmianę architektury politycznej.

Łączne Produkty Krajowe Brutto państw EWP dają sumę 21,1 bln dolarów dol. PKB USA to 21 bln dolarów, Chiny - 16,3 bln, a Rosja - 1,5 bln dolarów.

Polska i inne kraje regionu Europy Środkowej obawiają się, że EWP może stanowić alternatywę dla Ukrainy w kontekście integracji z Unią Europejską.

Zainicjowanie przez Francję Europejskiej Wspólnoty Politycznej oznacza zmianę w dotychczasowej polityce zagranicznej Paryża, która była nakierowana na współpracę z Rosją.

Europejska Wspólnota Polityczna (EWP) jest projektem, którego autorem był w 2022 roku prezydent Francji Emmanuel Macron. Celem organizacji jest koordynacja polityczna na kontynencie europejskim, promowanie dialogu politycznego, zwiększanie bezpieczeństwa i stabilności oraz zapobieganie skutkom europejskiego kryzysu energetycznego.

Pierwsze spotkanie EWP miało miejsce w Pradze 6 października 2022 roku. Oprócz tego organizacja dąży do wzmacniania więzi pomiędzy państwami należącymi do UE a krajami do niej nienależącymi. Organizacja nie posiada własnych władz, budżetu ani personelu.

Do EWP - oprócz wszystkich państw UE - należą także Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Islandia, Kosowo, Liechtenstein, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Norwegia, San Marino, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Wielka Brytania.

EWP obejmuje teoretycznie 23,5 proc. gospodarki światowej i prawie 9 proc. ludności - czytamy w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Europejska Wspólnota Polityczna - geopolityka, cywilizacja i francuski pomysł na przyszłość Unii Europejskiej".

Inwazja Rosji na Ukrainę była motorem napędowym powstania Europejskiej Wspólnoty Politycznej

- Europejska Wspólnota Polityczna byłaby sojuszem zawartym, aby wypełnić próżnię geopolityczną, która powstaje wraz z postępującym słabnięciem Rosji oraz rosnącą niechęcią do tego kraju ze strony jej sąsiadów. EWP będzie zbierać się w różnych krajach, z naciskiem na kraje nieunijne, co jest polityczną szansą m.in. dla Mołdawii, Wielkiej Brytanii czy Turcji do zacieśniania więzów z Unią. Co ważne, Francja - przynajmniej na poziomie deklaracji - już na wstępie przekonała do inicjatywy EWP Brukselę, nie musiała więc o to zabiegać - w odróżnieniu od Inicjatywy Trójmorza - stwierdził Grzegorz Lewicki, autor raportu.

W kontekście współpracy gospodarczej EWP ma ogromny potencjał i jako blok stanowiłaby najsilniejszą gospodarkę światową. Łączne PKB krajów tej inicjatywy wynosi 21,1 bln dolarów dol. Dla porównania - USA mają 21,0 bln dolarów, Chiny - 16,3 bln dolarów, a Rosja 1,5 bln dolarów. Jednak jak dotąd ta organizacja, która nie posiada własnego sekretariatu albo struktur, nie przedstawiła konkretnych rozwiązań dotyczących przyszłej integracji europejskiej takich państw jak Ukraina czy Mołdawia.

Polska i inne kraje regionu prezentują sceptyczną postawę wobec rozwoju EWP

Autorzy raportu zwracają również uwagę na zdystansowaną postawę państw Europy Środkowej wobec inicjatywy francuskiej, która w przekonaniu np. Warszawy może służyć w przyszłości jako pewnego rodzaju alternatywa wobec pełnej akcesji krajów Europy Wschodniej do Unii Europejskiej.

Niemniej warto podkreślić, że francuska inicjatywa była odpowiedzią na inwazję Rosji na Ukrainę i oznaczała, że Paryż zmienia kierunek swojej polityki zagranicznej, która wcześniej była nastawiona na budowanie relacji z Moskwą, a z tej inicjatywy, mimo jej szerokiego zasięgu, Rosja została wykluczona.

- Dopiero kolejne lata pokażą, czy deklaracje będą miały przełożenie na rzeczywistość, tj. czy Francja stworzy koalicję komisarzy oraz krajów członkowskich aktywnie współpracujących przy rozwoju projektu. Szansa na powodzenie jednak istnieje: tak jak kraje Trójmorza otrzymały w lutym 2022 r. geopolityczną premię za odpowiednio wczesne przygotowanie się na szantaż gazowy Rosji, tak dziś Francja jest w stanie otrzymać geopolityczną premię za szybkie rozpoznanie ogromu zmiany, jaką w geopolityce oznacza rosyjska inwazja na Ukrainę - twierdzą autorzy raportu.

Wewnątrz Unii Europejskiej mogą pojawić się spory dotyczące potrzeby utrzymywania EWP

EWP, w której skład wchodzą wszyscy członkowie Unii Europejskiej, ma większy zasięg niż np. Trójmorze. Jednakże nie wiadomo, czy wewnątrz Unii Europejskiej nie nastąpią pewne pęknięcia dotyczące przyszłości tego projektu. Niektóre państwa UE, niechętnie nastawione do projektu EWP, mogą sabotować działania tej inicjatywy podobnie jak to ma miejsce w przypadku Trójmorza i Węgier, które osłabiały swoją pozycję w tym środkowoeuropejskim projekcie poprzez prowadzenie działań na rzecz Rosji.