Francuskie media o Turcji: potęga czy złudzenie potęgi

Europa daje się wodzić za nos prezydentowi Turcji – przekonuje „Le Figaro”. Inne francuskie media obecną fazę „awanturniczej” według nich polityki Recepa Tayyipa Erdogana tłumaczą pogarszającą się sytuacją gospodarczą w kraju.

Eksperci mówią o złudzeniu potęgi regionalnej i światowej, podczas gdy żaden z mnożonych przez Erdogana konfliktów nie przyniósł Turcji konkretnych wyników.

"Prowokacja i zastraszenie to składniki strategii mającej na celu zmienić Turcję w światową potęgę" - twierdzi Alfred Hackensberger w poniedziałkowym numerze dziennika "Le Figaro".

Po opisie brutalnych morderstw dokonanych w Syrii przez zbrojne ugrupowania islamistyczne będące na służbie Turcji publicysta ocenia, że te milicje, wysyłane do Libii, a teraz do Azerbejdżanu, są narzędziem realizacji "neoosmańskich marzeń Erdogana".

"W Syrii, gdzie wszystko się zaczęło, Ankara sprawdzała, jak daleko może się posunąć, i zrozumiała, że na poziomie międzynarodowym nikt się jej naprawdę nie przeciwstawia" - cytuje "Le Figaro" Guneya Yildiza, politologa z think tanku ECFR (Europejska Rada Spraw Zagranicznych).

Obecnie Turcja stała się niemożliwym do pominięcia aktorem regionalnym i potrafi stawiać się USA i Rosji, potężnej sojuszniczce prezydenta Syrii Baszara el-Asada - zauważa autor artykułu, po czym konstatuje, że "Europa udawała, że nie widzi" poczynań tureckich. A to dlatego, że "3,6 mln syryjskich uchodźców w Turcji to doskonały środek nacisku".

"Inną dźwignią szantażowania Europy jest Libia, kraj tranzytu dla setek tysięcy uchodźców z całego świata", których "Turcja może powsadzać na statki i posłać do Europy" - czytamy w "Le Figaro", a cytowany tam Guney Yildiz tłumaczy, że "sukces syryjski dodał Turcji otuchy do interweniowania w Libii".

Nawiązując do rozognionego konfliktu w Górskim Karabachu, politolog odnotowuje, że ani UE, ani NATO "nie próbują naprawdę naciskać na Erdogana", gdyż wszyscy obawiają się konfrontacji z Turcją. Jego zdaniem nie należy oczekiwać, by UE "przyjęła twardą linię" wobec Ankary. Według niego Europa łudzi się, że Turcja zmieni politykę po odejściu Erdogana, tymczasem "nawet opozycja popiera postępowanie" prezydenta na arenie międzynarodowej.

Dziennik "Le Parisien" uważa jednak, że "po 18 latach w rządzie prezydent jest obecnie izolowany na najwyższym szczeblu państwa". Choć jej mieszkańcom podoba się idea wielkości Turcji, to są oni zaniepokojeni pogarszającymi się warunkami życia - pisze stambulska korespondentka gazety Melek Kaya, według której "wylewa się wiele atramentu" z powodu zagranicznych interwencji Erdogana, ale "w kraju największe niepokoje powoduje sytuacja wewnętrzna".

O "złudzeniu potęgi regionalnej i światowej" Turcji mówił w telewizji France24 politolog z wydziału studiów tureckich Uniwersytetu Strasburskiego Samim Akgonul. Zwrócił uwagę, że "żaden z mnożonych przez Erdogana konfliktów nie przyniósł Turcji konkretnych wyników".

"Erdogan potrzebuje nowego konfliktu, bo sytuacja w Libii, jak i w Syrii jest w martwym punkcie" - interpretowała w tym samym programie "awanturnicze deklaracje" prezydenta Turcji prof. Nora Seni z Instytutu Geopolityki przy Uniwersytecie Paris VIII.

Specjalista od Kaukazu, geograf Jean Radvani wskazuje, że Azerbejdżan "pierwszym ogniwem Wielkiej Turcji, o której marzy Erdogan". Profesor nie wróży mu jednak powodzenia, bo "Erdogan, choć żywi się kryzysami, musi liczyć się z (Władimirem) Putinem, który ma silniejszą kartę na Kaukazie". Jego zdaniem rozwiązanie rozwijającego się tam kryzysu, "będzie na warunkach Moskwy".

