Francuskie patrole przejęły rosyjski statek na kanale La Manche ze względu na sankcje UE

Statek przewożący pojazdy do Sankt-Petersburga został w sobotę przejęty na kanale la Manche przez patrole francuskiej żandarmerii i marynarki wojennej, w związku z podejrzeniem, że należy on do rosyjskiej firmy objętej sankcjami UE – poinformowały lokalne władze.

Statek został skierowany do Boulogne-sur-Mer w departamencie Pas-de-Calais na północy Francji.

"Rosyjski statek handlowy współpracował" - poinformowała media lokalna prefektura.

Służby celne prowadzą obecnie na pokładzie statku przesłuchania i dochodzenie, by ustalić, czy należy on do podmiotów objętych sankcjami.

Rosyjska ambasada w Paryżu, poinformowana przez telefon alarmowy kapitana statku, zażądała natychmiastowych wyjaśnień.

Francuski minister ds. rachunków publicznych Olivier Dussopt pogratulował celnikom akcji; podkreślił, że procedura przejęcia była "zgodna z instrukcjami, których udzielił służbom minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire".

Unia Europejska przyjęła w czwartek pakiet sankcji wobec Rosji w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę, na krótko przed zaostrzeniem restrykcji przez Londyn i Waszyngton.

Z Paryża Katarzyna Stańko