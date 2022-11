Francuzi powitają Nowy Rok i pożegnają jednorazowe opakowania

Zgodnie z dyrektywą przyjętą przez francuski rząd od 1 stycznia 2023 roku restauracje typu fast food będą musiały zrezygnować z opakowań jednorazowych.

W 2020 roku rząd francuski podjął decyzję o przygotowaniu ustawy antyodpadowej w celu wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku i dotyczyć będzie wszystkich restauracji typu fast food.

Zostaną one zmuszone do wyeliminowania produktów jednorazowego użytku z plastiku, aluminium lub powlekanego papieru. Nie można będzie oferować klientom plastikowych lub drewnianych sztućców oraz kubków papierowych i plastikowych do napojów, kawy czy herbaty. Również lody będą musiały być podawane w opakowaniach wielokrotnego użycia. Dozwolone są tylko jednorazówki, do których obecnie wkłada się hamburgery, tosty lub kanapki. Lokale gastronomiczne będą musiały być wyposażone w odpowiednio duży zapas opakowań i urządzenia myjące.

Restauracje już się przygotowują. W sieci McDonald's klienci otrzymają gotowe dania w plastikowych opakowaniach, za które dodatkowo zapłacą. Będą mogli je zabrać do domu, umyć i ponownie wykorzystać, własne noże i widelce także będą mile widziane. Podobne rozwiązanie zastosował już Burger King w swoich lokalach i okazało się, że po dwóch miesiącach prawie połowa dań była pakowana do pojemników własnych.

Pojemniki na sałatki i przekąski zostaną zastąpione plastikowymi talerzami. Wszędzie pojawią się szklane kubki i filiżanki.

Wiele restauracji podnosi jednak obecnie sprawę bardzo wysokich cen energii elektrycznej i konieczności reglamentowania zużycia wody. Ma się to nijak do naczyń wielokrotnego użytku, które trzeba odpowiednio myć.

Rządowi eksperci odpowiadają: rocznie restauracje oferujące posiłki do szybkiej konsumpcji produkują ponad 220 tysięcy ton opakowań jednorazowych. Ich produkcja, transport, a następnie wywóz i utylizacja powodują zdecydowanie większe straty dla środowiska naturalnego niż zużycie wody i energii na mycie.