Frans Timmermans: nie można wykreślić backstopu z umowy o brexicie

Unijna 27 zgodziła się, że będziemy wspierać Irlandię, żeby nie powróciła twarda granica z Irlandią Północną; dla nas backstop jest taką częścią porozumienia, którego nie możemy wykreślić z umowy z rządem brytyjskim - oznajmił 23 stycznia w Krakowie wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Na uwagę moderatorki zorganizowanego w ramach Dialogu Obywatelskiego spotkania z Fransem Timmermansem, iż rząd w Londynie oczekuje ustępstw ze strony UE ws. kształtu porozumienia o brexicie, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej wskazał, że wypracowane porozumienie, które zostało odrzucone przez brytyjską Izbę Gmin, wydaje mu się optymalne z punktu widzenia interesów obu stron.

"Są jednak pewne rzeczy, których się po prostu nie da zrobić, zwłaszcza dot. irlandzkiego backstopu. 27 się zgodziła, że nie porzucimy Irlandii, że będziemy wspierać Irlandię i że będziemy pomagać Irlandii osiągnąć to, by nie było żadnej twardej granicy" - zaznaczył Timmermans.



Jak mówił, zabezpieczenie przed przywróceniem "twardej granicy" między Republiką Irlandii a Irlandią Płn. jest ważne z punktu widzenia utrzymania pokoju zagwarantowanego przez porozumienie wielkopiątkowe. "My jako Europa jesteśmy wspólnie odpowiedzialni, by nie powróciła tam przemoc i właśnie dlatego dla nas backstop jest taką częścią porozumienia, którego nie możemy wykreślić z umowy z rządem brytyjskim" - dodał Timmermans.