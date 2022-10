Frontex: liczba nielegalnych wjazdów do UE wzrosła o 70 proc.

Liczba nielegalnych wjazdów do Unii Europejskiej wzrosła między styczniem a wrześniem br. o 70 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2021 r., osiągając najwyższy poziom od 2016 r - podał w czwartek Frontex.

Zdaniem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku zarejestrowano łącznie 228 240 nielegalnych wjazdów na teren UE, w tym 33 380 we wrześniu.

Według komunikatu Frontexu trasa bałkańska jest nadal najbardziej popularna wśród nielegalnych migrantów, których 106 396 przekroczyło granice UE w ciągu dziewięciu miesięcy, co stanowi wzrost o 170 proc. rok do roku.

Duża presja ma miejsce także na szlaku środkowośródziemnomorskim. We Włoszech liczba migrantów przewyższa możliwości przyjmowania ich przez tamtejsze służby graniczne, a Frontex podkreśla, że wspiera władze włoskie swoimi funkcjonariuszami w zakresie rejestracji i identyfikacji przybyszów.

We wrześniu na tej trasie zarejestrowano około 7200 nielegalnych przekroczeń granicy, o 5 proc. więcej niż w tym samym miesiącu w 2021 roku.

Spadek nielegalnych przekroczeń granicy odnotowano na szlakach zachodniośródziemnomorskich oraz na wschodniej granicy lądowej.

Frontex zaznacza, że osoby uciekające z Ukrainy i wjeżdżające do UE przez przejścia graniczne nie są zaliczane do nielegalnych wjazdów na teren Wspólnoty. Według najnowszych danych Agencji od początku wojny do UE z Ukrainy przybyło ponad 11 milionów osób.