Frontex: ponad 60 tys. nielegalnych przekroczeń granic UE przez tzw. szlak bałkański w 2021 roku

W 2021 roku doszło do ponad 60 tys. nielegalnych przekroczeń granic Unii Europejskiej przez migrantów podążających tzw. szlakiem bałkańskim. To dwa razy więcej niż w roku poprzednim - informuje zarządzający unijnymi granicami zewnętrznymi Frontex.

"Większość odnotowanych przekroczeń dotyczy ludzi, którzy już od dłuższego czasu przebywają w krajach Bałkanów Zachodnich i wielokrotnie próbowali dostać się do Unii Europejskiej" - podało Radio Wolna Europa, powołując się na podsumowujący rok 2021 raport wydany przez Frontex w styczniu.

Na tzw. szlaku bałkańskim leży Turcja, Grecja, Albania, Macedonia Północna, Serbia oraz Bośnia i Hercegowina. Migranci podróżując przez te kraje próbują dostać się na teren Węgier, Rumunii oraz Chorwacji, tj. państw Unii Europejskiej.

Radosz Dziurović z Centrum ochrony i pomocy azylantom w Serbii ocenił, że podwojenie liczby odnotowanych nielegalnych przekroczeń granic może po części wynikać ze zwiększonych zdolności Frontexu w wykrywaniu nielegalnych przekroczeń.

Dziurović odniósł się również do prowadzonych na unijnych granicach pushbacków, czyli przymusowego wypychania ludzi za granicę. Według prowadzonych przez Centrum statystyk "około 200 osób dziennie wypychanych jest z powrotem z Węgier, Rumunii i Chorwacji do Serbii".

Do podobnych praktyk - zdaniem organizacji - dochodzi również na południowych granicach Serbii, gdzie w pierwszej połowie 2021 roku udokumentowano ponad 400 przypadków wypychania migrantów do sąsiedniej Macedonii Północnej. Granicę tę dziennie próbuje przekraczać średnio 150 osób. Według opublikowanych 13 stycznia 2022 roku danych państwowego urzędu ds. uchodźców i migracji w 13 przeznaczonych do tego ośrodkach w Serbii przebywa 4 350 migrantów i uchodźców.

Działający w ramach Rady Europy Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) opublikował w grudniu raport, wskazujący na przykłady znęcania się funkcjonariuszy chorwackiej policji nad migrantami, próbującymi dostać się do Chorwacji z sąsiedniej Bośni i Hercegowiny. "Migranci byli poddawani przez policję różnym formom znęcania się, jak zmuszanie do powrotu do Bośni i Hercogowiny boso lub nago oraz wpychanie do granicznej rzeki Korana ze związanymi rękoma" - poinformowała Rada Europy.

Podsumowując 2021 rok Frontex wskazał, że na przestrzeni 12 miesięcy doszło do około 200 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy UE - najwięcej od roku 2017. Najwięcej, 65 tys. przypadków, odnotowano na tzw. centralnym odcinku śródziemnomorskim, łączącym wybrzeża północnej Afryki z południem Włoch. Większość z próbujących dostać się do UE osób to obywatele Syrii, Tunezji, Maroka, Algierii oraz Afganistanu. Kobiety stanowiły mniej niż 10 proc. nielegalnych migrantów.