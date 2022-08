Frontex: prawie milion Rosjan wjechało do UE od początku wojny na Ukrainie

Prawie milion obywateli Rosji wjechało legalnie do Unii Europejskiej od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego, z czego ponad 60 proc. przekroczyło granice z Estonią lub Finlandią – wynika z danych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), omawianych w czwartek przez estoński portal ERR. Większość Rosjan wróciła następnie do swojego kraju.

Według statystyk unijnej agencji od początku wojny granicę z Estonią przekroczyło prawie 282 tys. obywateli rosyjskich, a w przypadku Finlandii liczba ta wynosi niemal 330 tys.

Pozostałe kraje europejskie graniczące z Rosją również odnotowały w tym okresie znaczne liczby przyjeżdżających obywateli rosyjskich. W przypadku Litwy, która graniczy z obwodem kaliningradzkim, było to ok. 132,5 tys. Rosjan oraz ok. 142,5 tys. Białorusinów. Do Polski, również graniczącej z obwodem kaliningradzkim, wjechało w tym czasie ok. 26,5 tys. obywateli Rosji.

Norwegia, która należy do strefy Schengen, ale nie do Unii Europejskiej i która również graniczy z Federacją Rosyjską, odnotowała przyjazd ponad 8 tys. Rosjan. Z kolei na Łotwę, która zaraz po inwazji na Ukrainę przestała wydawać wizy Schengen obywatelom rosyjskim i wprowadziła restrykcje dla Rosjan posiadających wizy Schengen wydane przez inne kraje, przyjechało ok. 35 tys. osób.

Rosjanie wykorzystują również kraje trzecie, takie jak Gruzja, Turcja, Serbia oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, aby dostać się do UE.