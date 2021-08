"FT": Afganistan podważa wiarygodność polityki zagranicznej Bidena

Sytuacja w Afganistanie, która jest pochodną decyzji prezydenta USA Joe Bidena o wycofaniu wojsk z tego kraju, podważa wiarygodność jego polityki zagranicznej - pisze w piątek komentator "Financial Times" ds. zagranicznych Gideon Rachman.

Po błyskawicznej ofensywie talibów Bidenowi trudno będzie teraz przekonywać do swego głównego hasła polityki zagranicznej - "Ameryka wróciła" (America is back) - ocenia Rachman.

"Wprawdzie to były prezydent Donald Trump rozpoczął wycofywanie amerykańskich wojsk z Afganistanu i rozpoczął oparte na urojeniach rozmowy pokojowe z talibami, które do niczego nie doprowadziły. Ale zamiast podjąć odwrotną decyzję Biden przyspieszył wycofywanie sił" - przypomina komentator.

"Rezultaty są przerażające, talibowie zajmują miasto za miastem, a upadek rządu wydaje się nieunikniony" - pisze Rachman.

Rodzi się strategiczne pytanie, w jaki sposób katastrofa w Afganistanie, która jest właściwie porażką zachodniej koalicji walczącej w tym kraju, odbije się na wiarygodności USA na całym wiecie. I jak wpłynie na rywalizację między Waszyngtonem a Pekinem. Ameryka ponosi jakąś klęskę i znakomicie wpasowuje się to w narrację rządów Chin i Rosji, które głoszą, że następuje schyłek potęgi USA, a amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa nie są wiarygodne - komentuje publicysta.

Jeśli bowiem Stany Zjednoczone nie są konsekwentne w walce z talibami, to budzi to wątpliwości, czy naprawdę skłonne są bronić swoich sojuszników. "A przecież globalna struktura sojuszy Ameryki opiera się na założeniu, że w ostatecznych sytuacjach, siły USA zostaną wysłane, by bronić sojuszników, do Azji, Europy i w inne miejsca" - podkreśla Rachman.

W Waszyngtonie politykom nasuwa się przede wszystkim analogia z Wietnamem. "Pojawiły się już doniesienia, że Ameryka stara się przekonać talibów, by nie zaatakowali ambasady USA w Kabulu, aby uniknąć powtórki scen znanych z upadku Sajgonu w 1975 roku" - pisze autor.

Podkreśla też: "Amerykanie wiedzą, że jeżeli zdecydują się wycofać resztki swych sił z Kabulu, to w istocie podpiszą wyrok śmierci na afgański rząd".

Wprawdzie 14 lat po upadku Sajgonu skończyła się zimna wojna, Zachód wygrał, a o wyniku konfrontacji między Ameryką a Sowietami przesądził nie Wietnam lecz siła gospodarcza i polityczna USA, ale "te abstrakcyjne myśli nie stanowią teraz pocieszenia dla oblężonego narodu Afganistanu" - konkluduje Rachman.