"FT": Indie zażądały od Kanady wycofania 41 dyplomatów

Indie zażądały od Kanady wycofania do 10 października 41 pracowników dyplomatycznych swojej ambasady w Delhi - poinformował we wtorek brytyjski dziennik "Financial Times" powołując się na źródła poinformowane w indyjskiej stolicy.

Według dziennika, Indie zagroziły w przypadku niezastosowania się do tego żądania, pozbawieniem tych osób statusu dyplomatycznego.

Kanada posiada 62 dyplomatów w Indiach. Ich liczba ma być zmniejszona o 41 osób.

Ministerstwa spraw zagranicznych obu krajów nie odpowiedziały dotychczas na prośby o skomentowanie tych informacji.

Relacje między Indiami i Kanadą uległy znacznemu pogorszeniu w związku z podejrzeniami władz kanadyjskich, iż Indie były zamieszane w zabójstwo w czerwcu br. w Kanadzie przywódcy sikhijskich separatystów Hardeepa Singha Nijjara. Rząd Indii uważał go za terrorystę.

Wcześniej minister spraw zagranicznych Indii Subrahmanyam Jaishankar oskarżał Kanadę o "stwarzanie atmosfery przemocy i zastraszania" wobec indyjskich dyplomatów w Kanadzie.