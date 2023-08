"FT": koncern Meta uruchomi grupę chatbotów zasilanych przez AI i posiadających różne "osobowości"

Meta uruchomi grupę chatbotów, zasilanych przez sztuczną inteligencję (AI) i posiadających różne "osobowości", z którymi 4 mld użytkowników platform tego koncernu będzie mogło prowadzić rozmowy. Firma rozważa np. stworzenie chatbota, który będzie naśladował prezydenta Abrahama Lincolna - podaje we wtorek "Financial Times".

Kolejny projekt Mety, pilotowany przez samego szefa koncernu Marka Zuckerberga, może ruszyć już we wrześniu. Chatboty, którym nadano tymczasem nazwę "persony", będą miały za zadanie służyć klientom poszczególnych platform jako kolejne wyszukiwarki, a z drugiej strony mają im dostarczyć nowej formy rozrywki w postaci konwersacji - pisze brytyjski dziennik, powołując się na osoby znające szczegóły tego projektu.

Meta chce też wykorzystać fascynację programami opartymi na językowym modelu sztucznej inteligencji, takimi jak uruchomiony w listopadzie 2022 roku ChatGPT firmy OpenAI, który - jak wynika z badania przeprowadzonego przez bank UBS - w styczniu stał się najszybciej rosnącą aplikacją w historii.

Ponadto chatboty będą mogły zbierać ogromne ilości danych na temat użytkowników platform należących do Mety, jak Facebook, Instagram, czy WhatsApp, co pozwoli kierować do nich lepiej dostosowane do ich zainteresowań treści i reklamy. Większość zysków koncernu, sięgających 117 mld dolarów rocznie, pochodzi z reklam.