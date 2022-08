"FT" o książce o polskich pierogach: jeden pieróg po prostu nigdy nie wystarczy

"O pierogach należy prawie zawsze mówić w liczbie mnogiej, ponieważ jeden pieróg po prostu nigdy nie wystarczy" - napisał w środę brytyjski dziennik "Financial Times" w recenzji książki "Pierogi: Over 50 Recipes to Create Perfect Polish Dumplings".

Książka, będąca zbiorem ponad 50 przepisów na pierogi, której autorką jest urodzona w Polsce pisarka i blogerka kulinarna Zuza Zak, ukazuje się w Wielkiej Brytanii w czwartek.

"Miękkie w środku, chrupiące na brzegach i pełne smaku, pierogi od dawna walczą o miano polskiej potrawy narodowej (...) W Polsce pierogi były świadkami imperiów, najazdów i zyskały własnego patrona. Choć ich pochodzenie jest niejasne, wiemy, że wersja z cielęcymi nerkami pojawiła się w pierwszej polskiej książce kucharskiej, wydanej w 1682 roku. Od tego czasu danie to stało się podstawą w całym kraju, z setkami kreatywnych słodkich i pikantnych adaptacji" - pisze "Financial Times".

Jak relacjonuje gazeta, przepisy są podzielone na tradycyjne i nowoczesne, a autorka omawia wersje regionalne, dawne przepisy, tradycje i historie, które się za nimi kryją, a także współczesne wersje, które są wegańskie, bezglutenowe i sezonowe - takie jak przyprawione pierogi z dynią, twarogiem i miodem czy pierogi z makiem wypełnione słodkim nadzieniem o smaku migdałowym.

"Pierogi są symbolem polskości w kraju i poza nim. Moim celem jest zachowanie dawnych tradycji, ale także unowocześnianie i uczynienie polskich pierogów przystępnymi i przyjemnymi dla wszystkich pokoleń" - wyjaśniła Zak.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński