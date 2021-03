"FT": USA chcą wykorzystać dystrybucję szczepionek w Azji, by przeciwdziałać wpływom Chin

Stany Zjednoczone razem z Japonią, Indiami i Australią, z którymi tworzą nieformalne forum ds. bezpieczeństwa - Quad, przygotowują plan dystrybucji szczepionek przeciwko Covid-19 do krajów azjatyckich. Ma to być sposób na ograniczenie w regionie wpływów Chin - pisze w środę brytyjski dziennik "Financial Times".

W ciągu ostatnich kilku tygodni administracja prezydenta USA Joe Bidena przeprowadziła rozmowy z pozostałymi członkami Quad - inicjatywy dyplomatycznej i ds. bezpieczeństwa - wynika z informacji sześciu osób zaznajomionych z rozmowami.

Wysiłki mające wykorzystać dystrybucję szczepionek do przeciwdziałania chińskim wpływom w regionie są jednym z szeregu środków, które kraje zrzeszone w Quad chcą wkrótce ogłosić - podały dwie osoby zaznajomione ze sprawą.

Prezydent Joe Biden zapowiedział, że będzie ściślej współpracował z sojusznikami, z uwagi na rosnące regionalne obawy dotyczące militarnej i gospodarczej ekspansji Chin w regionie Indo-Pacyfiku.

"Administracja Bidena czyni Quad główną dynamiką swej polityki azjatyckiej" - wskazała osoba zaznajomiona z tą strategią.

Kurt Campbell, który stoi na czele tych wysiłków i jest koordynatorem polityki Indo-Pacyfiku w Białym Domu, odbył kilka spotkań z ambasadorami państw z grupy Quad.

Jedna z osób zaznajomionych z rozmowami powiedziała, że opracowywana strategia jest bardziej ambitna niż szczepionki i będzie miała długotrwały wpływ. "USA jest w końcowej fazie przygotowań do tego, co ma nadzieję być główną, śmiałą inicjatywą w regionie Indo-Pacyfiku" - przekazała ta osoba, cytowana w "FT".

Istnieje "głębokie przekonanie" o potrzebie odpowiedzi na problemy ogólnonarodowe, takie jak pandemia i zmiany klimatyczne, jak również kwestie bezpieczeństwa regionalnego. "Czwórka" dyskutuje nad tym, jak może wzmocnić współpracę morską i zrobić więcej w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo.

Chiny skrytykowały grupę Quad, opisując ją jako "azjatyckie NATO", które może wywołać jeszcze większe napięcia w regionie.

Kraje należące do Quad przedstawiają swoje wysiłki jako pozytywne inicjatywy, a nie jako czystą przeciwwagę dla ChRL. Prywatnie jednak urzędnicy twierdzą, że impulsem do wzmożonych działań jest rosnąca agresja ze strony Chin w regionie - podaje brytyjski dziennik.

Ekspertka ds. Indii w waszyngtońskim think-tanku Brookings Institution, Tanvi Madan, uważa, że skupienie się na szczepionkach zmniejszy obawy innych państw azjatyckich, iż celem Quad jest tylko powstrzymanie Chin. "Jeśli mogą pokazać wartość dla regionu, jak to zrobili po tsunami, to jest to widoczny sposób na przekazanie, iż nie chodzi tylko o cztery kraje; jest to wartość dodana dla regionu" - powiedziała.

"FT" przypomina, że były prezydent USA Donald Trump ożywił Quad po tym, jak inicjatywa ta częściowo podupadła z powodów politycznych w Australii, Japonii i Indiach. Joe Biden chce znacząco pobudzić tę inicjatywę, wykorzystując większą życzliwość wobec USA ze strony sojuszników w regionie - wskazuje gazeta.

"Stany Zjednoczone starają się wykorzystać poprzednie wysiłki w ramach Quad i podnieść tę inicjatywę do poziomu, na którym będzie odgrywać decydującą rolę w regionie" - powiedziała osoba zaznajomiona z negocjacjami.

"FT" podkreśla, że Biden dał jasno do zrozumienia, iż Chiny są najważniejszym problemem polityki zagranicznej USA. W jednym z ostatnich przemówień oskarżył Pekin o "nadużycia gospodarcze i wymuszenia", a jego administracja skrytykowała ich "agresywność militarną".

Biały Dom nie skomentował kwestii planu, o którym pisze "FT". Wysoki rangą przedstawiciel indyjskich władz potwierdził, że trwają rozmowy na temat inicjatywy, w ramach której bogatsze państwa miałyby płacić za szczepionki produkowane w Indiach i wysyłane za granicę.

Indie mają duży przemysł farmaceutyczny nastawiony na eksport, a kilka lokalnych firm nawiązało współpracę z zagranicznymi organizacjami w celu produkcji szczepionek. Kraj ten wyeksportował już ok. 41 mln dawek szczepionek na rynki wschodzące, jak również do ONZ i dla wspieranego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) programu COVAX, w ramach którego szczepionki na Covid-19 dostarczane są do krajów o niskich i średnich dochodach.

W lutym ub.r. Donald Trump zapowiedział odnowienie dialogu w sprawie bezpieczeństwa regionu Indo-Pacyfiku (ang. Quad - Quadrilateral Security Dialogue). Do tej nieformalnej inicjatywy należą USA, Japonia, Indie i Australia. Wpisuje się ona w nową strategię USA, która ma równoważyć oddziaływanie militarne i ekonomiczne Chin w regionie Oceanu Indyjskiego i Spokojnego. Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie terroryzmowi i zapewnienie bezpieczeństwa szlakom morskim.

Forum Quad zrodziło się w 2004 r. w odpowiedzi na tsunami, które zniszczyło Indonezję i część Azji Południowo-Wschodniej. Formalnie zainicjował je w 2007 r. ówczesny premier Japonii Shinzo Abe wraz z ówczesnymi wiceprezydentem USA Dickiem Cheneyem, premierem Australii Johnem Howardem i premierem Indii Manmohanem Singh.