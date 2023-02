Fundacja Eltona Johna przekaże Ukrainie 125 tys. dolarów

Fundacja brytyjskiego muzyka rockowego Eltona Johna Elton John AIDS Foundation przeznaczy za pośrednictwem platformy United24 125 tys. dolarów USA na zakup biochemicznych analizatorów krwi dla Ukrainy, poinformował w piątek Ukrinform.

Służba prasowa United24 zaznaczyła,że środki te zostaną wykorzystane na zakup 10 biochemicznych analizatorów krwi, "aby wszyscy Ukraińcy żyjący z HIV nadal mieli dostęp do wysokiej jakości opieki i leczenia".

"Obietnica, którą złożyłem na scenie w Kijowie, pozostaje niezmieniona: zawsze będę wspierać naród ukraiński " - powiedział muzyk.Podziękował mu wicepremier - minister transformacji cyfrowej Mychajło Fiodorow.

Elton John znany jest ze swojej działalności społecznej, przypomina Ukrinform, jego założona w 1992 roku fundacja walczy z epidemią AIDS. Jak podano na stronie internetowej fundacji, przez lata swojego działania udało się zebrać 525 mln dolarów i uratować życie 5 mln ludzi.

Elton John brał też udział w flash mobie Stand Up for Ukraine i stworzył film o wojnie, aby przyciągnąć uwagę światowych przywódców i wezwać ich do działania na rzecz walczącej Ukrainy, podkreślił Ukrinform.