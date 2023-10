Fundacja Save Ukraine: ewakuowaliśmy 19 dzieci z terenów Ukrainy okupowanych przez Rosję

W ramach naszej 12. misji ratunkowej ewakuowaliśmy kolejnych 19 dzieci z terenów Ukrainy okupowanych przez Rosję; od początku naszej działalności udało nam się uratować 196 osób poniżej 18. roku życia - oznajmił w czwartek Mykoła Kułeba, były ukraiński rzecznik praw dziecka i dyrektor organizacji pozarządowej Save Ukraine.

"Dziękujemy wszystkim, którzy byli razem z nami i pomagali nam wykonywać tę trudną, ale ważną pracę. Działamy dalej" - napisał Kułeba w komunikacie na Telegramie (https://tinyurl.com/4uyekn9f).

Save Ukraine zapewnia ewakuację, pomoc humanitarną oraz mieszkania dla rodzin i dzieci pochodzących ze stref konfliktów. Misja organizacji opiera się na trzech priorytetowych działaniach - ratowaniu dzieci, ich późniejszej rehabilitacji, w tym udzielaniu potrzebującym pomocy medycznej i psychologicznej, a także łączeniu rodzin, czyli przekazywaniu uratowanych osób rodzicom bądź najbliższym krewnym.

Wcześniej informowano, że władze Ukrainy nie mają możliwości weryfikacji liczby dzieci deportowanych do Rosji. Dane ogłaszane przez stronę ukraińską na stronie childrenofwar.gov.ua dotyczą zweryfikowanych i potwierdzonych przez nią przypadków, jednak - jak zaznaczają Ukraińcy - prawdopodobnie są znacznie zaniżone. W ocenie niezależnych obserwatorów Rosjanie mogli wywieźć z Ukrainy nawet kilkaset tysięcy dzieci.

Obecnie rządowa strona Children of War informuje o 19 546 przypadkach deportacji i sprowadzeniu do kraju 386 osób poniżej 18. roku życia. Według tych danych w wyniku rosyjskiej agresji zginęło co najmniej 504 dzieci, a 1129 zostało rannych. 1214 dzieci ukraińska policja uznała za zaginione.

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał w marcu 2023 roku nakaz aresztowania Władimira Putina. Sędziowie uznali, że są realne podstawy, by sądzić, iż Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. MTK wydał jednocześnie nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie, co Putin.