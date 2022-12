Fundusz Maharlika. Szansa dla Filipin czy nowy skandal?

Na Filipinach parlament kończy prace nad powołaniem państwowego funduszu majątkowego Maharlika. Zdaniem pomysłodawcy, prezydenta Filipin Ferdinanda Marcosa juniora (zwanego Bongbong), jest on szansą na przyspieszenie rozwoju ekonomicznego wyspiarskiego kraju.

Powołanie funduszu forsuje prezydent Filipin Ferdinand Marcos junior.

Wedle przeciwników powołania państwowego funduszu majątkowego Maharlika będzie to powtórka z historii innego państwowego funduszu w Azji Południowo-Wschodniej, czyli 1MDB w Malezji.

Jego działalność zakończyła się skandalem, wyprowadzono majątek publiczny wartości ok. 4,5 mld dolarów, a główny sprawca - były premier Najib Rezak - odsiaduje długoletni wyrok.

W listopadzie prezydent Filipin Ferdinand Marcos jr, syn wieloletniego dyktatora Ferdinanda Marcosa, zaproponował powołanie państwowego funduszu majątkowego, czyli Funduszu Inwestycyjnego Maharlika. Instytucja ta w zamierzeniu pomysłodawcy miałby stać się narzędziem ułatwiającym pozyskanie środków rozwojowych dla Filipin.

Co do zasady pomysł powołania funduszu tego typu, który mógłby funkcjonować na zasadach komercyjnych, sprzyjając powstawaniu nowych inwestycji, nie jest złym pomysłem. Już wcześniej takie propozycje padały. Część ekonomistów co prawda uważa, że takie narzędzia lepiej sprawdzają się w krajach zamożnych, dysponujących kapitałem do zagospodarowania (np. Norwegia). Jednak przykład sąsiedniej Indonezji, gdzie podobny fundusz wydaje się odnosić sukces, wskazuje na zasadność idei.

Nowy fundusz budzi skojarzenia ze skandalem korupcyjnym w Malezji

Propozycja jednak spotkała się w olbrzymiej części negatywnym odzewem ze względu na osobę proponującego oraz samą nazwę funduszu, nawiązującą do rzekomych działań partyzanckich Ferdinanda Marcosa seniora w trakcie drugiej wojny światowej.

Ferdinand Marcos ojciec, do spółki ze swoją żoną Imeldą, stworzyli system gigantycznej korupcji, który opozycja filipińska uważa za źródło upadku kraju. Liczące obecnie ponad 100 mln mieszkańców Filipiny po zakończeniu drugiej wojny światowej uchodziły za stabilny i względnie zamożny kraj demokratyczny. Na tle wstrząsanych kryzysami sąsiadów w Azji Południowo-Wschodniej wydawały się oazą spokoju i dobrobytu. Wieloletnia dyktatura prezydenta Ferdinanda Marcosa (seniora) uczyniła z wyspiarskiego państwa czwarty najuboższy kraj ASEAN (pod względem PKB na głowę mieszkańca).

W obliczu niedawnego gigantycznego skandalu korupcyjnego w niedalekiej Malezji, gdzie z podobnego funduszu wyprowadzono 4,5 mld dolarów, obawy nie są bezzasadne. Dodatkowo przeciwnicy funduszu zwracali uwagę, że uczestniczyć w nim miały obowiązkowo instytucje odpowiedzialne za ubezpieczenia społeczne Filipin, co w razie problemów mogłoby wywołać problemy z systemem opieki społecznej.

Rządzący modyfikują projekt pod wpływem krytyki

Projekt jednak cieszy się wsparciem prezydenta, zaś rezygnacja z niego byłaby wielką klęską wizerunkową. Jego syn Ferdinand Alexander "Sandro" Marcos, wykształcony w London School of Economics ekonomista, ma stanąć na czele instytucji. Z jednej strony zwiększa to obawy co do korupcji i nepotyzmu. Z drugiej takie powiązania rodzinno-klanowe nie są wyjątkiem na Filipinach, zaś Marcos III posiada, przynajmniej w teorii, odpowiednie kwalifikacje.

Rządzący wydają się zresztą słuchać krytyki. Pod jej wpływem zrezygnowano z włączania instytucji opieki społecznej w system funduszu. Obecnie jego podstawą mają być środki rządowe, pochodzące z banku centralnego Filipin oraz wpływy Philippine Amusement and Gaming Corp., czyli organizacji regulującej hazard na wyspach.

Jak zauważa brytyjski „Economist” fundusz ten, jeżeli będzie prawidłowo zarządzany, może w istotny sposób przyczynić się do rozwoju państwa. Pozostaje więc mieć nadzieję, że Ferdinand Marcos Jr. i Marcos III nie pójdą w ślady ojca i dziadka, lecz spełnią obietnice dotyczące rozwoju Filipin.